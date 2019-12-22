عبدالله الشريف يفضح قناة “العربية” المتصهينة بـ”سكرين شوت”: هل علمتم لماذا نقول “العبرية”؟

شن ناشطون هجوما عنيفا على قناة “العربية” المتصهينة بعد تناولها خبر اتجاه المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال، بأسلوب وطريقة أقرب للصحافة العبرية وكأنها صحيفة صهيونية تدافع عن إسرائيل.

وكان أبرز ما نشر على تويتر في هذا الشأن تغريدة للإعلامي المصري المعارض عبدالله الشريف، نشر فيها عنوان قناة “العربية” الصهيوني بامتياز عن الخبر مع مقارنته بعناوين مواقع وصحف إخبارية أخرى ليظهر حقيقة القناة المتصهينة التي تمثل ابن سلمان وابن زايد.

انظر الى صياغة الخبر في الصحف العالمية وصياغته في "العربية" السعودية ومقرها الإمارات لتعرف ماذا نقصد عندما نقول "العبرية" pic.twitter.com/Kl7g3YLYcR — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) December 21, 2019

وبينما تناولت كل الصحف والمواقع الخبر عن الجنائية الدولية كما هو وصفت “العربية” جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال بأنها مزاعم سيتم التحقيق بها، ما عرضها لهجوم عنيف من قبل النشطاء الذين وصفوها بالقناة “العبرية”.

الموضوع مابقاش خلاف سياسي .. بقا خلاف عقائدي بين مجموعه محسوبه اسماً على الإسلام وهم أكثر عداء للإسلام والمسلمين من غيرهم الذين يبدون هذا الكُره فى العلن .. لكن كل ما نراه الآن أخبرنا به سيدنا و قائدنا ونبينا محمد صل الله عليه وسلم .. فصبراً إنّا لمنتصرون — Mahmoud Hassan (@mah888moud) December 21, 2019

وأعلنت ممثلة الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية أنها تريد فتح تحقيق شامل بخصوص “جرائم حرب” محتملة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

وقالت فاتو بنسودا إن “جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب” في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل والقدس الشرقية وفي قطاع غزة، وطلبت من المحكمة الدولية حكماً بخصوص الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها.

وتدرس المحكمة الجنائية الدولية قضية رفعها الفلسطينيون منذ عام 2015 بخصوص “جرائم حرب” يتهمون إسرائيل بارتكابها.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية تدرس “جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل” منذ يونيو 2014، أي قبل شهر واحد من الحرب بين إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة في غزة.

وقتل في الاشتباكات 2251 فلسطينياً، بينهم 1462 من المدنيين، بينما قُتل من الجانب الإسرائيلي 67 جندياً وستة مدنيين.

ورفع الفلسطينيون القضية إلى المحكمة الدولية باسم الدولة الفلسطينية.

ووصف نتنياهو إعلان المدعية العامة بأنه “قرار شائن”، وقال إن “المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحيات للنظر بقضايا مرفوعة من قبل دول ذات سيادة فقط. لكن لم توجد دولة فلسطينية أبداً”.