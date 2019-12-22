“شاهد” سعودي كسر حاجز الخوف وهاجم تركي آل الشيخ: الساكت عن الحق شيطان أخرس وما تفعله “مسخرة”

تداول ناشطون سعوديون، فيديو أظهر سعودي، وهو ينتقد رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، مستشار ولي العهد محمد بن سلمان، على خلفية الحفلات الماجنة التي يقيمها تحت مسمى موسم الرياض والتي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع السعودي مؤخراً.

وحسب الفيديو الذي تابعته “وطن”، ظهر السعودي موجهاً كلامه إلى تركي آل الشيخ قائلاً له ( يا تركي ال الشيخ اللي حصل ما يرضينا ولا يرضي الشعب، والساكت عن الحق شيطان اخرس وما يشل الراس الا اللي ركبة، هذي مسخره مو موسم الرياض، مسخرة الرياض).

في زمن الصمت وإنتشار الحفلات الماجنة والرقص في بلاد الحرمين تكلم هذا الشجاع قائلا ً(يا تركي ال الشيخ اللي حصل ما يرضينا ولا يرضي الشعب والساكت عن الحق شيطان اخرس وما يشل الراس الا اللي ركبة،هذي مسخره مو موسم الرياض،مسخرة الرياض) #ميدل_بيست pic.twitter.com/Z1YCDy61qm — سماحة الشيخ (@sheikh1932) December 22, 2019

وهاجم المواطن السعودي، الصمت الذي يسود الشارع السعودي جراء أفعال تركي آل الشيخ، وانتشار الحفلات الماجنة والرقص في بلاد الحرمين.

وكان ناشطون تداولوا الجمعة الماضية، مقطع فيديو تظهر فيه المغنيّة اللبنانية، ميريام فارس، وهي تحتضن وتقبّل شابين سعوديين.

وتظهر ميريام، في المقطع المصور وهي تستقبل معجبيها الفائزين في تحدي “حبيبي سعودي”، الذي أطلقته قبل موعد إقامة حفلها بالسعودية مؤخرًا في إطار فعاليات “موسم الرياض” بالقبلات والاحتضان.

أوفت ميريام فارس بوعدها لمعجبيها الفائزين في تحدي ”حبيبي سعودي“

وحرصت على السماح لهم بالتعرف إليها عن قرب وبمرافقتها وراء كواليس حفلها الأول الذي أحيته في السعودية على مسرح محمد عبده ضمن فعاليات موسم الرياض pic.twitter.com/LlvfgLRU9N — هيئة المشاهير (@almobark_) December 20, 2019

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وكانت قد انتشرت مقاطع جديدة فاضحة من مهرجان “ميدل بيست” للموسيقى المقام في الرياض، تسببت بصدمة كبيرة للسعوديين الذين أبدوا أسفهم على تدمير هوية السعودية الإسلامية وقتل عادات المجتمع المحافظة والتي استمرت لعقود طويلة في لحظات على يد ابن سلمان وذراعه تركي آل الشيخ.

وراجت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة فيديوهات صادمة حوت فضائح جنسية صادمة من المهرجان، الذي تنظمه هيئة الترفيه وأنفق عليه ميزانية ضخمة لاستجلاب الراقصات والفنانين بينما يقبع علماء المملكة في السجون.

وأظهرت الفيديوهات التي أطلعت عليها “وطن” أفعال خارجة عن العادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمعات العربية، لفتيات وهن يرقصن بشكل “مثير للغاية” فضلا عن حالات التعري والتحرش الجنسي الفاضحة.