المباحث الكويتية تكشف ماذا فعل شاب سعودي بجثة زميله الذي توفي نتيجة جرعة مخدرات؟

ألقت المباحث الجنائية، في محافظة الجهراء بالكويت القبض على شاب سعودي تخلص من جثة زميله المواطن الذي توفي نتيجة جرعه مخدرات في منطقة “كبد”.

وأقر الشاب السعودي بأنه كان برفقة زميله وفوجئ بوفاته حيث خشي من تورطه في قضية الوفاة، كما تبين أنه كان في حالة غير طبيعية.

واستنادا الى مصدر أمني، فإن عمليات الداخلية تلقت بلاغا بوجود شخص متوفى وملقى في مزارع منطقة كبد، وعلى الفور انتقل رجال الأمن والأدلة الى المكان وتبين أن هناك آثار سحل على المتوفى.

واضاف المصدر: تم تشكيل فريق عمل انتهى الى تحديد آخر شخص كان برفقة المتوفى، حيث تبين أنه سعودي ليتم ضبطه وأقر بأنه والمتوفى كانا معا في ديوان منزله، بعدها فوجئ بوفاته، فاهتدى تفكيره إلى أن يلقي بالجثة، حيث حمل المتوفى داخل سيارته وألقى به في “البر”.

وانتهى تقرير الطب الشرعي إلى أن وفاة المواطن ليست ناتجة عن ضرب أو اعتداء وسجلت قضية وفاة نتيجة شبهة جنائية “تعاطي.