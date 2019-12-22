“#اقتصاد_الامارات_ينهار”.. ردّ عُماني قاسي بعد تطاول حسابات إماراتية على السلطان قابوس في رحلة علاجه
تصدر وسم بعنوان “#اقتصاد_الامارات_ينهار” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان بوقت قياسي، بعد دعوة حسابات عمانية شهيرة لتفعيل هذا الوسم ردا على تطاول كتائب الذباب الإماراتي على السلطان قابوس ونشر الإشاعات المغرضة عن صحته أثناء رحلة علاجه الأخيرة لإثارة بلبلة داخلية.
وعبر الوسم الذي اجتاح تويتر دعت حسابات عُمانية معروفة على رأسها حساب “أبومستهيل” الإمارات وسفارتها بسمقط للاعتذار عن إساءات الذباب، مع التهديد بتصعيد أكبر في حالة عدم الاعتذار.
وركز الوسم على إبراز أوجه الانهيار الاقتصادي الإمارات من تراجع سوق عقارات دبي إلى مستوى خطير، وانهيار البورصة فضلا عن حملة مقاطعة منتجات الإمارات المغشوشة التي كبدت عيال زايد خسائر فادحة ولاقت تفاعلا كبيرا بالخليج.
وقال الصحفي اليمني البارز أنيس منصور إن: “السياسة التخريبية لابوظبي تدفع لانهيار سوق واقتصاد دبي . سياسة ابوظبي بقيادة بن زايد في إشعال النيران في اليمن وليبيا كفيلة بانهيار اقتصاد الامارات “.
وكتبت مغرّدة عمانية تقول: “لم أرى والدي غاضبا بهذا القدر في حياتي إلا عندما عرضت له قبل يومين تطاولات من حسابات إماراتيه في المقام السامي. لو نجحت حملتكم ستأتي الإمارات صاغرة للإعتذار إساءة لمولانا وهو مريض هي أقذر ما وصلت له الإمارات”.
بينما قال المغرّد خليفة العيسائي:”جلالة السلطان قابوس حفظه الله خط أحمر لكل عماني، الإشاعات المتداولة عن صحة صاحب الجلالة تدار من الإمارات التي جمعت كل حثالة لسب عمان وجلالة السلطان. مثال يوسف علاونه على علاقة وطيده بولي عهد ابو ظبي ودائما ما يتعدى حدود الأدب بالتعدى على السلطنه.”.
وقال حساب آخر: ” كان اتحاد الفقاعات يخطط و يبتكر الخبث و الخبائث في ضرب الاقتصاد العماني و المشاريع التنموية و ها هي اليوم تقبع في انهيار ضخم رغم اسعافاتهم الأولية و لكن الأعصاب تأثرت فلا علاج إلا في السقوط لحفرة مكائدكم و صبيانيتكم التائهة”.
وسبق أن أطلق عُمانيون بموقع التواصل تويتر قبل أيام وسم #جرائمالاماراتفي_تغريدة والذي لاقى تفاعلا واسعا، عقب التجاوب الكبير من شعوب الخليج مع حملة مقاطعة منتجات الإمارات المغشوشة.
وأوضح ناشطون أن الوسم الجديد يأتي ردا على حساب يُدعى “فرسان الإمارات” التابع لجهاز أمن ابوظبي والذي أقدم على نشر تصميم يتحدث عن ما يسمونه بـ”الإمارات أرض التسامح والاعتدال” وأنها تحتضن 200 جنسية، مرفقةً بخريطة للإمارات، لكنها ضمّت محافظة مسندم العُمانية لحدودها.
وطالب مدشنو الوسم بالسلطنة المغردين بفضح جرائم الإمارات والتنديد بسياساتها الغير منضبطة عبر تغريداتهم، للضغط على عيال زايد وردعهم عن تكرار هذه الممارسات.
ولاقى الوسم تفاعلا كبيرا على مستوى الخليج العربي، ونشرت عبر التغريدات بالصور والوثائق العديد من فضائح الإمارات في اليمن وليبيا وغيرها من الخراب الذي أحدثه ابن زايد بمخططاته في المنطقة.
ولا زالت صدى حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية يتردد في الخليج ما دفع بالمغردين والنشطاء لإطلاق حملة جديدة لمقاطعة معرض اكسبو2020 في دبي.