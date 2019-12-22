“#اقتصاد_الامارات_ينهار”.. ردّ عُماني قاسي بعد تطاول حسابات إماراتية على السلطان قابوس في رحلة علاجه

تصدر وسم بعنوان “#اقتصاد_الامارات_ينهار” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان بوقت قياسي، بعد دعوة حسابات عمانية شهيرة لتفعيل هذا الوسم ردا على تطاول كتائب الذباب الإماراتي على السلطان قابوس ونشر الإشاعات المغرضة عن صحته أثناء رحلة علاجه الأخيرة لإثارة بلبلة داخلية.

#اقتصاد_الامارات_ينهار

عشتو يا أبطال عمان

وصل الأول بوقت قياسي

لا خلا ولا عدم

رسالة لسفارة الامارات بالسلطنه

هذا رد الشعب العُماني على التطاول على السلطان قابوس في رحلة علاجه

ستقدمون أعتذاركم لهذا الشعب

وستربطون كلابكم المزروعي واحمد عبيد وذبابهم وبقية مخرجات الشوارع@embassymct pic.twitter.com/1Ca4Y9AXbh — أبو مستهيل (@abu_musthil) December 22, 2019

وعبر الوسم الذي اجتاح تويتر دعت حسابات عُمانية معروفة على رأسها حساب “أبومستهيل” الإمارات وسفارتها بسمقط للاعتذار عن إساءات الذباب، مع التهديد بتصعيد أكبر في حالة عدم الاعتذار.

#اقتصاد_الامارات_ينهار

لا يهمني حسابي حتى لو مليون سبام

ستقدم #ابوظبي اعتذار بعد الإساءات للمقام السامي وهو في رحلة علاجه

يفداه تاج روسنا الحساب وصاحبه

شدوا الهمه

هل تسمعون يا سفارة جار السوء

شبكة المزروعي وسيف الحميري وأحمد عبيدستأدبونهم بكلمة الشعب العُماني اليوم@embassymct pic.twitter.com/NleGyhHoNJ — أبو مستهيل (@abu_musthil) December 22, 2019

وركز الوسم على إبراز أوجه الانهيار الاقتصادي الإمارات من تراجع سوق عقارات دبي إلى مستوى خطير، وانهيار البورصة فضلا عن حملة مقاطعة منتجات الإمارات المغشوشة التي كبدت عيال زايد خسائر فادحة ولاقت تفاعلا كبيرا بالخليج.

لله الحمد والشكر بعد كشف المواد المغشوشة والتي تحمل كود 629 بدأنا بإستبدالها تدريجياً و بإذن الله لن نعود لها قدر المستطاع.

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وفعلاً نشاهد ونسمع امراض كثيرة منتشرة بشكل مفاجئ وبدون اي سابق انذار وقد يكون السبب من السموم المنتجة في جبل علي.



#اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/ocvGaBMh7Y — م.فهد الفهديⓞⓜ (@nooroman77) December 22, 2019

#اقتصاد_الامارات_ينهار

إنهيار البورصه في الإمارات يتسبب بخسائر فادحه

وخبراء يصفونه بالفاجعه السوداء بسبب جرائم الإمارات pic.twitter.com/Qm4D4ULajs — أبو مستهيل (@abu_musthil) December 22, 2019

وقال الصحفي اليمني البارز أنيس منصور إن: “السياسة التخريبية لابوظبي تدفع لانهيار سوق واقتصاد دبي . سياسة ابوظبي بقيادة بن زايد في إشعال النيران في اليمن وليبيا كفيلة بانهيار اقتصاد الامارات “.

السياسة التخريبية لابوظبي تدفع لانهيار سوق واقتصاد دبي

سياسة ابوظبي بقيادة بن زايد في إشعال النيران في اليمن وليبيا كفيلة بانهيار اقتصاد الامارات #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/nLUDL8cvDN — الصحفي / أنيس منصور (@anesyem) December 22, 2019

وكتبت مغرّدة عمانية تقول: “لم أرى والدي غاضبا بهذا القدر في حياتي إلا عندما عرضت له قبل يومين تطاولات من حسابات إماراتيه في المقام السامي. لو نجحت حملتكم ستأتي الإمارات صاغرة للإعتذار إساءة لمولانا وهو مريض هي أقذر ما وصلت له الإمارات”.

#اقتصاد_الامارات_ينهار

لم أرى والدي غاضبا بهذا القدر في حياتي

إلا عندما عرضت له قبل يومين تطاولات من حسابات إماراتيه في المقام السامي

لو نجحت حملتكم ستأتي الإمارات صاغرة للإعتذار

إساءة لمولانا وهو مريض هي أقذر ما وصلت له الإمارات

أنا أساندكم — الغالية بنت عمان (@hnadialsaadi551) December 22, 2019

بينما قال المغرّد خليفة العيسائي:”جلالة السلطان قابوس حفظه الله خط أحمر لكل عماني، الإشاعات المتداولة عن صحة صاحب الجلالة تدار من الإمارات التي جمعت كل حثالة لسب عمان وجلالة السلطان. مثال يوسف علاونه على علاقة وطيده بولي عهد ابو ظبي ودائما ما يتعدى حدود الأدب بالتعدى على السلطنه.”.

جلالة السلطان قابوس حفظه الله خط أحمر لكل عماني، الإشاعات المتداولة عن صحة صاحب الجلالة تدار من الإمارات التي جمعت كل حثالة لسب عمان وجلالة السلطان.

مثال يوسف علاونه على علاقة وطيده بولي عهد ابو ظبي ودائما ما يتعدى حدود الأدب بالتعدى على السلطنه #اقتصاد_الامارات_ينهار — خليفه راشد العيسائي (@6r8sAwGUQMOc1I9) December 22, 2019

وقال حساب آخر: ” كان اتحاد الفقاعات يخطط و يبتكر الخبث و الخبائث في ضرب الاقتصاد العماني و المشاريع التنموية و ها هي اليوم تقبع في انهيار ضخم رغم اسعافاتهم الأولية و لكن الأعصاب تأثرت فلا علاج إلا في السقوط لحفرة مكائدكم و صبيانيتكم التائهة”.

"من حفر حفرة لأخيه وقع فيها"

كان اتحاد الفقاعات يخطط و يبتكر الخبث و الخبائث في ضرب الاقتصاد العماني و المشاريع التنموية و ها هي اليوم تقبع في انهيار ضخم رغم اسعافاتهم الأولية و لكن الأعصاب تأثرت فلا علاج إلا في السقوط لحفرة مكائدكم و صبيانيتكم التائهة.#اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/brHoI9nCor — …•°•🇴🇲 The dreamer 🇴🇲•°•… (@thedreamer1212) December 22, 2019

وسبق أن أطلق عُمانيون بموقع التواصل تويتر قبل أيام وسم #جرائمالاماراتفي_تغريدة والذي لاقى تفاعلا واسعا، عقب التجاوب الكبير من شعوب الخليج مع حملة مقاطعة منتجات الإمارات المغشوشة.

وأوضح ناشطون أن الوسم الجديد يأتي ردا على حساب يُدعى “فرسان الإمارات” التابع لجهاز أمن ابوظبي والذي أقدم على نشر تصميم يتحدث عن ما يسمونه بـ”الإمارات أرض التسامح والاعتدال” وأنها تحتضن 200 جنسية، مرفقةً بخريطة للإمارات، لكنها ضمّت محافظة مسندم العُمانية لحدودها.

وطالب مدشنو الوسم بالسلطنة المغردين بفضح جرائم الإمارات والتنديد بسياساتها الغير منضبطة عبر تغريداتهم، للضغط على عيال زايد وردعهم عن تكرار هذه الممارسات.

ولاقى الوسم تفاعلا كبيرا على مستوى الخليج العربي، ونشرت عبر التغريدات بالصور والوثائق العديد من فضائح الإمارات في اليمن وليبيا وغيرها من الخراب الذي أحدثه ابن زايد بمخططاته في المنطقة.

ولا زالت صدى حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية يتردد في الخليج ما دفع بالمغردين والنشطاء لإطلاق حملة جديدة لمقاطعة معرض اكسبو2020 في دبي.