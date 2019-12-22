“شاهد” ابن سلمان يجني ثمار التطبيع وخيانة فلسطين.. جندي إسرائيلي أعد هذا الفيديو خصيصا له فماذا قال؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو نشره جندي إسرائيلي من القدس المحتلة، أعده لمتابعيه السعوديين خصيصا وتحدث فيه عن التطبيع مع المملكة داعيا السعوديين لزيارة إسرائيل.

وفي مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر، قال الجندي وهو يحمل العلم السعودي: “أنا في القدس الآن أمام قلعة داوود، وآمل حقا أن يتحقق السلام مع المملكة السعودية، وتتاح لي فرصة زيارتها، ويتسنى للسعوديين أيضا زيارة إسرائيل”.

لقد قمت بعمل هذا المقطع منذ فتره قريبة خصيصا من اجل متابعين حسابي من السعوديين الاعزاء وكذلك لجميع الشعب السعودي الكريم حول العالم وذلك لكي اثبت لكم أن الشعب الإسرائيلي يحبكم ايها الشعب السعودي العزيز .نحن نريد السلام بين بلدينا ونتمنى كذلك ان نزور بعضنا البعض كل الاحترام! pic.twitter.com/AqvEmbIAiG — יענקי פרבר (@yankihebrew) December 21, 2019

وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه: “سجلت هذا المقطع خصيصا من أجل متابعي حسابي من السعوديين الأعزاء، وكذلك لجميع الشعب السعودي الكريم حول العالم، وذلك لكي أثبت لكم أن الشعب الإسرائيلي يحبكم أيها الشعب السعودي العزيز”.

وكان الجندي نفسه قد نشر قبل أيام مقطعا آخر بزيّه العسكري مع جنود رفاق له، قال فيه: “نحن لسنا على عداء مع المملكة العربية السعودية، ونرحب بجميع السعوديين لزيارة بلدهم الثاني إسرائيل”.

وظاهرة التطبيع مع إسرائيل، باتت ظاهرة عادية بالنسبة للكثير من الانظمة العربية التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل، حتى وصلت إلى الدفع ببعض الوجوه إلى الساحة من أجل إثارة الجدل حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل لمعرفة مدى تقبل الشارع لهذا الامر، وهذا ما جرى مع أنور عشقي ومن خلفه المطبعين عبدالحميد الغبين ومحمد سعود.

وكان المطبع السعودي الذي زار إسرائيل مؤخرا محمد سعود، تسبب في موجة غضب واسعة مجددا باستضافته إسرائيليين في منزله بالسعودية والتباهي بذلك في فيديو علني بثه على صفحته بتويتر.

ويظهر المقطع الذي نشره “سعود” على حسابه بتويتر ورصدته (وطن) إسرائيليين قال إنهما صديقاه وأخذ بالترحيب بهما بحرارة أثناء التقاط الفيديو.