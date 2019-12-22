أمانة الرياض تصدر بيانا هاما بشأن فيديو “النمر” المرعب وتكشف ما حدث بالتفصيل.. فجرت مفاجأة صادمة

بعد الضجة الواسعة التي أحدثها فيديو افتراس نمر حديقة الملز لأحد الأشخاص، أصدرت أمانة منطقة الرياض بيانا توضيحيا رسميا، حول واقعة افتراس نمر شخصا بحديقة الحيوان في حي الملز أمس السبت.

وأوضحت “أنه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس السبت 24 ديسمبر، وأثناء تأدية الحراسات الأمنية مهام عملهم في تغطية الأسوار الخاصة بحظيرة “النمر البنغالي”، ألقى أحد الزوار بنفسه إلى داخل الحظيرة مستخدما حبلا معه مسبقا ونزل به إلى الأسفل، بعد أن تجاوز حاجز المشاهد، إذ تمت مهاجمته من قبل أنثى النمر”.

إشارة إلى الفيديو المتداول لحادثة حديقة الحيوان بالملز..

#أمانة_منطقة_الرياض توضح.. pic.twitter.com/4FWgG9n5lD — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) December 22, 2019

وتابع البيان: “وعليه، تم إبلاغ الحديثة من قبل الحراسات الأمنية، مما استوجب تدخل فريق العمل بالحديقة، وذلك بإطلاق طلقتين مخدرة على النمر، وعلى إثر ذلك تم تخديره، وإخراج الزائر، المدعو محمد عبد المحسن، وهو سوداني الجنسية، من مواليد عام 1995، من قبل حراس الحديقة، بعد تعرضه لجروح في مواقع متفرقة في جسده، وعلى الفور تم تقديم له الإسعافات الأولية، من قبل طبيب الحديقة، حتى وصول الهلال الأحمر والدوريات الأمنية، والأدلة الجنائية لمعاينة الحادث”.

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إشارة إلى الفيديو المتداول لحادثة حديقة الحيوان بالملز..

#أمانة_منطقة_الرياض توضح.. pic.twitter.com/4FWgG9n5lD — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) December 22, 2019

سبب الحادثة صادم

واختتمت أمانة الرياض بيانها بأنه “تم نقل المصاب إلى مدينة الملك سعود الطبية، وعند سؤال الزائر عن الدافع وراء فعله، ادعى أن لديه هواية تدريب الحيوانات المفترسة”.