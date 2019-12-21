محمد بن نايف
محمد بن نايف
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رقص إلى جانب عمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز.. “شاهد” محمد بن نايف للسعوديين في أول له منذ أشهر: أنا أحبكم

كتب وطن
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أثار ظهور ولي العهد السعودي السابق، الأمير ، في حفل زفاف ابن شقيقه محمد بن سعود بن نايف، جدلاً واسعاً، مخاطباً محبيه قائلاً :” أنا أحبكم”، في أول ظهور له منذ أشهر.

وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر الأمير محمد بن نايف أثناء حضوره حفل زفاف ابن أخيه محمد بن سعود بن نايف في العاصمة السعودية .

وأثناء تواجده بجوار سيارته، وقيام عدد من المواطنين بتقبيل يده، قال البعض موجها كلامه للأمير محمد بن نايف: “نحن نحبك”، فرد عليهم بالقول و”أنا أحبكم” أيضا، وحظي هذا التصريح بثناء كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدا عشرات المواطنين السعوديين في الفيديو، وهم يحيطون بالأمير محمد بن نايف ويلتقطون الصور معه ويدعون له بمديد العمر ووفير العافية، ويعلنون عن تعاطفهم معه.

كما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز وعم الأمير نايف في حفل الزفاف، وظهر وهو يؤدي رقصة العرضة الشهيرة بالسيف.

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يشار إلى أن عين ابن أخيه الشقيق الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليا للعهد فور تربعه على عرش المملكة، وكان من المتوقع أن يكون هو أول ملك من أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، قبل أن يعاود إحلال ابنه محمد محله مما اضطر الأمير نايف للتنازل عن الحكم لصالح ابن عمه الأمير محمد بن سلمان، والذي كان وليا لولي العهد.

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