“جواب شاف”.. “شاهد” ماذا قالت حفيدة صدام حسين عن خطاب والدتها رغد في ذكرى إعدام أبيها

View this post on Instagram

خطاب والدتي رغد صدام حسين في الذكرى الثالثة عشر لإستشهاد الرئيس الراحل صدام حسين..وفيه جواب شافي لكل من اتهمنا اننا نركب الموجه..تحيه لروح الشهيد القائد وتحيه لأرواح شهدائنا الأبرار الذين يستشهدون كل يوم دفاعاً عن كرامة العراق والعراقي..ويا محلى النصر بعون الله✌🏻 #رغد_صدام_حسين #صدام_حسين #العراق_ينتفض