الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية
Videoالهدهد

عندما تُصبح طلقات مسدسات رجال الشرطة أسهل من تناولهم الكعك.. “شاهد” لحظة مقتل قطري على يد الشرطة الأمريكية

كتب وطن
0

نشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة للمواطن القطري، محمد أحمد الهاشمي (25 عاما)، الذي أعلنت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، أنه برصاص ضابط في شرطة ولاية أريزونا.

وأفادت إدارة السلامة العامة في الولاية، بأن الحادث وقع ليلة الخميس الماضي، بعد أن لاحظ الشرطي الذي كان ينفذ دورية روتينية، أن الشاب القطري ألقى إشارة مرور على الأرض. حسب زعمه.

وحاول الشرطي استخدام صاعق كهربائي لتحييد الشاب وإلقاء القبض عليه، غير أن الأخير هجم عليه، واندلع بينهما شجار استخدم فيه الشرطي في نهاية المطاف الرصاص الحي.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن الهاشمي طالب سابق في جامعة ولاية أريزونا ومن غير الواضح متى وصل إلى الولايات المتحدة.

ولم تعلق الخارجية القطرية على الحادث الذي أثار جدلاً واسعاً.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

في سلطنة عُمان.. جريمة قتل “غامضة” لفتاة بولاية الخابورة تثير جدلاً…

الهدهد

“شاهد” مُسلّح يقتحم منزلاً ويقتل شقيقتين من أقارب بشار الأسد .. ومفاجأة…

الهدهد

ضربتان على رأس ابن سلمان.. اعتقال المبتعث السعودي حسن القحطاني بعد تخطيطه لقتل…

الهدهد

“شاهد” الأمن والأمان بعهد ابن سلمان.. مقتل شاب وسرقة مركبته بجوار الحرم…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.