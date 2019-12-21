عندما تُصبح طلقات مسدسات رجال الشرطة أسهل من تناولهم الكعك.. “شاهد” لحظة مقتل قطري على يد الشرطة الأمريكية

نشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة للمواطن القطري، محمد أحمد الهاشمي (25 عاما)، الذي أعلنت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، أنه قتل برصاص ضابط في شرطة ولاية أريزونا.

وأفادت إدارة السلامة العامة في الولاية، بأن الحادث وقع ليلة الخميس الماضي، بعد أن لاحظ الشرطي الذي كان ينفذ دورية روتينية، أن الشاب القطري ألقى إشارة مرور على الأرض. حسب زعمه.

وحاول الشرطي استخدام صاعق كهربائي لتحييد الشاب وإلقاء القبض عليه، غير أن الأخير هجم عليه، واندلع بينهما شجار استخدم فيه الشرطي في نهاية المطاف الرصاص الحي.

محمد احمد الهاشمي !! طالب قطري قتل في تمبي فينكس اريزونا ..

تبع مين هذا الهاشمي.

تم طرده من المركز الاسلامي مرتين. pic.twitter.com/KAWxjUyKZD — عبدالله صالح الكواري🇶🇦 (@QR575) December 21, 2019

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن الهاشمي طالب سابق في جامعة ولاية أريزونا ومن غير الواضح متى وصل إلى الولايات المتحدة.

ولم تعلق الخارجية القطرية على الحادث الذي أثار جدلاً واسعاً.