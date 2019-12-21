“لا يُحرك نفسه ولا يدرك ما حوله” .. رئيس الإمارات المُغيّب يظهر بفيديو جديد والصادم ما يفعله محمد بن زايد وآخرون حوله

تداولت حساباتٌ إماراتية، مقطع فيديو جديد، يظهر فيه الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات المُغيّب، بحضور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.



ولم يُعرف مكان وزمان تصوير الفيديو، لكنّ رئيس الإمارات ظهر في وضعٍ صحيّ سيء إذ يبدو بشكلٍ واضح أنّه لا يدرك ما يحدث حوله، فيما كان ولي عهد أبوظبي وآخرون لم يظهروا في المقطع يتبادلون القهقهات.

فيديو جديد للشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة pic.twitter.com/MeI3MDVTu2 — حمد الشامسي (@ALshamsi789) December 21, 2019

والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة و قد انتخب رئيسا للدولة من قبل” المجلس الأعلى للاتحاد ” في الثالث من نوفمبر 2004.

وتعرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في يناير عام 2014 لوعكة صحية نتيجة “جلطة”، وفق ما ذكرت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية حينها.

لكن مصادر خاصة أكدت حينها أن لأخيه محمد بن زايد الذي كان يسعى لفرض سيطرته على البلاد دور في مرض الشيخ خليفة الغامض والمفاجئ للجميع.

وغادر خليفة الإمارات للمرة الثانية عقب مرضه مطلع عام 2017 في «زيارة خاصة» استمرت مدة أسبوع.