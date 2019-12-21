انجي خوري في وضع مخل
انجي خوري في وضع مخل
حياتنا

فيديو ساخن أشعل غضباً.. انجي خوري تظهر بدون ملابس داخلية وتستعرض صدرها بطريقة مستفزة!

كتب وطن
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نشرت نجمة مواقع التواصل السورية ، التي جرى ترحيلها مؤخراً من إلى دمشق، عقب ضبطها بوضع مخل للآداب في احد الفنادق، فيديو جديد فاضح .

وتظهر “إنجي” في الفيديو وهي داخل محل لبيع الملابس، إذ تقوم بوضع مخلّ عبر امساك ثديها وعرضه للمتابعين بطريقةٍ مستفزة، ما أثار غضباً واسعاً.

وقالت إنجي التي ظهرت بدون ملابس داخلية، في الفيديو: “مش ضروري إذا لبستو تقليد يعني بتكونوا تقليد، إهم شي انتو تكونوا اصليين.. كلو يكون اصلي”.

واحتراماً لمتابعيها، تعتذر “وطن” عن نشر الفيديو.

وحوّلت إنجي خوري حساباتها بمواقع التواصل لنشر صور ساخنة لها ومقاطع فيديو تحوي إيحاءات جنسية.

وكان جرى ابعاد إنجي خوري من دبي إلى سوريا بعدما تم إبعادها من لبنان إلى ، بعد ضبطها بوضع مخل للآداب في أحد فنادق دبي كما قيل، ليتم تسفيرها إلى سوريا من جديد.

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