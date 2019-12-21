صادم ومفزع.. فيديو مرعب من السعودية يثير ضجة كبيرة لنمر يفترس مواطنا بحديقة الملز في الرياض

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو مرعب، لنمر يفترس أحد الأشخاص داخل حديقة حيوان الرياض العامة بالملز.

وبحسب المقاطع المتداولة يظهر النمر وهو يقبض على رأس شخص عاري الجسد من أعلى، وسط صيحات وصراخ الحاضرين.

اليوم العصر نمر يفترس شخص في حديقة الملز



لا حول ولا قوة الا بالله



هذي اخرة استيراد الحيوانات المفترسة

من شركات غير موثوقة علئ ان الحيوانات مطبعه pic.twitter.com/9Tplssy5H8 — فيصل آلعِتيبي' (@Fs511et) December 21, 2019

فيما أظهر مقطع آخر رجال الأمن بالحديقة وهم يحاولون إيقاف النمر بإطلاق طلقات تخديرية تجاهه.

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نمر في حديقة الملز في #الرياض يفترس رجل اليوم العصر

لا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/WjUBXrWdVF — فيصل الشمري (@j9OjVWNf5doEb3N) December 21, 2019

وأكد عدد من النشطاء السعوديين أن هذا الحادث وقع اليوم العصر، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي حتى اللحظة عن الفيديو المتداول الذي لم يتسن لنا التأكد من زمن تصويره أو صحته من مصدر مستقل.

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