تفاعل واسع مع تغريدة للرئيس التنفيذي لشركة “مواصلات” عُمان عن السلطان قابوس .. ماذا قال فيها؟

ألمح الرئيس التنفيذي لشركة “مواصلات” في سلطنة عمان أحمد البلوشي إلى قُرب أول ظهور للسلطان قابوس بن سعيد بعد عودة من رحلةٍ علاجية في بلجيكا قبل أيام.



وقال “البلوشي” في تغريدةٍ على “تويتر”: ” نحمد الله على خبر أتانا وفرح قلوبنا، فالحمد والشكر لله على سلامتكم مولاي قابوس وقريباً بإذن الله ستقر اعيننا برؤيتك وستفرح عمان قاطبة”.

نحمد الله على خبر أتانا وفرح قلوبنا، فالحمد والشكر لله على سلامتكم مولاي #قابوس وقريباً بإذن الله ستقر اعيننا برؤيتك وستفرح #عمان قاطبة. pic.twitter.com/YrZlGgI8SQ — أحمد البلوشي (@bulushi_ahmed) December 21, 2019

وحظيت تغريدة “البلوشي” بتفاعلٍ واسع وأدلخت الفرحة الى قلوب المغرّدين العُمانيين، منتظرين إطلالته.

#قابوس الحمدلله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه

عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد كلماته 🕊 — Fatima Alamri🇴🇲 (@fsmf2) December 21, 2019

يارب دوووم الأخبار الطيبه عن #قابوس😍🤲🏻✨💫 — ‏❥ أُم مَهديَّ ‏❥ (@Ummahdi99) December 21, 2019

سيطل علينا بنوره المعتاد و ستبتهج النفوس بإذن الله ❤️❤️❤️🙏#قابوس_بن_سعيد — ملامح مخمليه -|° (@RedRose_129) December 21, 2019

الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.

مستودعينه الله الذي لا تضيع ودائعه.

اللهم احفظه بعينك التي لا تنام.

وحصنه بحصنك المتين. آمين يارب العالمين. — Hamed (@HamedOmanis1s) December 21, 2019

وعاد سلطان عُمان قابوس بن سعيد، الجمعة 13 ديسمبر 2019، إلى مسقط بعد زيارة قام بها إلى بلجيكا لدواع طبية.



وأعلن ديوان البلاط السلطانى، في بيان، عودة السلطان قابوس إلى بلاده بعد “إجراء بعض العلاجات والفحوصات الطبية فى بلجيكا”.

ومنذ سفره وحتّى عودته يتصدر وسم “قابوس” قائمة الترند في سلطنة عمان، وسط دعوات العمانيين للسلطان بالشفاء والعافية.