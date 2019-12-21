تفاعل واسع مع تغريدة للرئيس التنفيذي لشركة “مواصلات” عُمان عن السلطان قابوس .. ماذا قال فيها؟
ألمح الرئيس التنفيذي لشركة “مواصلات” في سلطنة عمان أحمد البلوشي إلى قُرب أول ظهور للسلطان قابوس بن سعيد بعد عودة من رحلةٍ علاجية في بلجيكا قبل أيام.
وقال “البلوشي” في تغريدةٍ على “تويتر”: ” نحمد الله على خبر أتانا وفرح قلوبنا، فالحمد والشكر لله على سلامتكم مولاي قابوس وقريباً بإذن الله ستقر اعيننا برؤيتك وستفرح عمان قاطبة”.
وحظيت تغريدة “البلوشي” بتفاعلٍ واسع وأدلخت الفرحة الى قلوب المغرّدين العُمانيين، منتظرين إطلالته.
وعاد سلطان عُمان قابوس بن سعيد، الجمعة 13 ديسمبر 2019، إلى مسقط بعد زيارة قام بها إلى بلجيكا لدواع طبية.
وأعلن ديوان البلاط السلطانى، في بيان، عودة السلطان قابوس إلى بلاده بعد “إجراء بعض العلاجات والفحوصات الطبية فى بلجيكا”.
ومنذ سفره وحتّى عودته يتصدر وسم “قابوس” قائمة الترند في سلطنة عمان، وسط دعوات العمانيين للسلطان بالشفاء والعافية.