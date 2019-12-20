هكذا نجح ناشط عُماني في الإفراج عن موظف مسرّح من عمله بعد توقيفه وترك زوجته وابنته بلا طعام!

نجحت جهود الناشط العُماني يوسف الزدجالي في إنهاء أزمة توقيف مواطن عُماني مُسرّح من وظيفته، والتوصل لقرار بالإفراج عنه .



وكان “الزدجالي” تابع القضية منذ أن تواصلت معه زوجة الموقوف.



أحد المسرحين

تم إلقاء القبض عليه اليوم وترك زوجته وابنته وحيدتين لا يملكان حتى المفتاح للخروج ولا طعاما يأكلونه،

هذا ما يحدث في قضية #أوقفوا_تسريح_العمانيين pic.twitter.com/ofxGj1iAzM — يوسف الزدجالي (@springism414) December 20, 2019

وقال إنه تم القبض عليه وترك زوجته وابنته وحيدتين لا يملكان حتى المفتاح للخروج ولا طعاما يأكلونه.



ودعا “الزدجالي” العُمانيين الذين يريدون مد العون والتدخل في شأن السيدة وزوجها أن يتواصلوا معه.

من أراد العون والتدخل في شأن هذه السيدة وزوجها أرجو أن يتواصل بي عاجلا عبر الخاص. https://t.co/2LukuSrXVI — يوسف الزدجالي (@springism414) December 20, 2019

وبالفعل انهالت التعليقات من العُمانيين لتقديم العون للسيدة وزوجها.



ولاحقاً أعلن “الزدجالي” إنهاء المطالبة، بعد تواجده شخصياً في مركز الشرطة، قائلاً إنه سيتم التنازل والإفراج عن الموقوف اليوم.

شكرا لكم جميعا يا أهل الخير والشهامة والأخلاق النبيلة.

أبشركم

تم بحمد الله إنهاء المطالبة، تواجدت في مركز الشرطة وسوف يتم التنازل والإفراج اليوم.

شكرا لكم جميعا وبارك لكم. https://t.co/2LukuSrXVI — يوسف الزدجالي (@springism414) December 20, 2019

وفي تعليقه على الحادثة، دعا الكاتب العُماني زكريا المحرمي الإدعاء العام والمجلس الأعلى للقضاء التدخل لوقف ما وصفها بـ”مهزلة” حبس المواطنين المسرحين من أعمالهم.



وقال إن “هؤلاء يستحقون الدعم وتقديم العون لا الحبس لهم والإذلال لأسرهم”.

أتمنى من الإدعاء العام والمجلس الأعلى للقضاء التدخل لوقف مهزلة حبس المواطنين المسرحين من أعمالهم، فهؤلاء يستحقون الدعم وتقديم العون لا الحبس لهم والإذلال لأسرهم… اللهم انزل رحمتك على المستضعفين وأغثهم يا رحيم@oman_pp @Oman_GC https://t.co/syBN9o7P78 — زكريا المحرمي (@almuharrmi) December 20, 2019

وكان اسم الناشط العُماني “يوسف الزدجالي” تصدر قبل أيام قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر سلطنة عمان، حيث دعا العُمانيون لتكريمه وتقليده جائزة السلطان قابوس لمبادرته الشجاعة التي حققت نجاحا واسعا في الدفاع عن المسرحين من عملهم ومساعدتهم في العودة لأشغالهم مجددا.

وكان “الزدجالي” أعلن بمجهوده الشخصي عن إعادة الموظفين المتبقين من شركة الخليج للبيتروكيماويات، والبالغين ٢٠ مسرحا، وبذلك يكون كل المسرحين البالغ عددهم ٦٨ عمانيا قد عادوا إلى أعمالهم.

وعلى مدى الشهور الماضية تفاعل العُمانيون بشكل كبير مع حملة يوسف الزدجالي ومبادرته الشخصية، التي قرر من خلالها نقل مشاكل المسرحين من العمل للفضاء الإلكتروني ومحاولة مساعدتهم بالضغط الشعبي على تويتر بعد تفشي هذه الظاهرة بشكل مخيف في السلطنة.

ويٌعرف عن “الزدجالي” نشاطه الواسع في محاربة أصحاب الشهادات الوهمية في السلطنة.