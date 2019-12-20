دهس فتاة - تعبيرية
دهس فتاة - تعبيرية
حياتنا

نهاية صادمة لفتاة في الكويت رفضت الخضوع لمتحرّش لاحقها في الشارع!!

كتب وطن
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أقدم متحرّش في على دهس عمداً بعدما رفضت التجاوب مع تحرشاته.

ولاذ المتحرّش بالفرار إلى جهة غير معلومة، وسجلت بحقه قضية تحريض على الفسق والفجور واصطدام عمد.

ووفق مصدر أمني، فقد لاحق المتحرّش، فتاة على شارع “ العربي” حتى وصلت بسيارتها إلى منطقة “السالمية” وحاول إجبارها على التوقف، لكنها رفضت الانصياع له، وفوجئت به يصطدم بسيارتها عمداً، ثم لاذ بالفرار.

وتوجهت الفتاة إلى المخفر المختص وسجلت قضية تحريض على الفسق والفجور واصطدام عمد وزوّدت رجال الأمن بأرقام لوحة سيارة المتهم وجاري ضبطه.وفق صحيفة “الراي” المحلية

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