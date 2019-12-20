“شاهد” كيف أذلّ محمد بن سلمان وزير الحرس الوطني وأجبره على تقبيل يده كالأطفال!

أثارت صورة لوزير الحرس الوطني السعودي عبد الله بن بندر، وهو يقبّل يد وليّ عهد السعودي محمد بن سلمان، جدلاً واسعاً.

والتقطت الصورة خلال تواجد “بن سلمان” و”بن بندر” في جولة على متن طائرة “هليكوبتر”.

ووصف مغرّدون تصّرف وزير الحرس الوطني السعودي بالمذل والمهين وهو يقبّل يد “بن سلمان”.





وفي ديسمبر 2018 أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير خالد بن عياف من منصبه وزيرًا للحرس الوطني السعودي بعد نحو عام على تعيينه فيه، ليُسند المهمة إلى الأمير الشاب، عبدالله بن بندر آل سعود.



والأمير “بن بندر” ينتمي للفرع الحاكم حاليًا، من الأسرة المالكة في السعودية من أسرة آل سعود.