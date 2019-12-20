“شاهد” طريق جديد بين السعودية وعُمان.. هذه فوائده التي أغضبت الإماراتيين وأوجعتهم

بمجرد الإعلان عن قرب افتتاح طريق جديد يربط السعودية وسلطنة عمان، بدأ القهر والألم يظهر على الإماراتيين، محاولين إدخال “المذهبية” في الطريق والترويج بأنه لا يوجد به خدمات.

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قريبًا طريق #السعودية و #عمان الجديد، الذي تم إنشاؤه وسط ظروف بيئية صعبة وارتفاعات ضخمة لنفود #الربع_الخالي؛ حيث كان في السابق يستوجب المرور بريًا إلى دولة #الامارات، وقريبًا الذهاب والعودة من وإلى #عمان بشكل مباشر؛ كما أن الطريق الجديد سيختصر مسافة تقدر بـ 800كلم.

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– pic.twitter.com/eXPkRG1Hfh — أخبار السعودية – هام (@Newss_24) December 19, 2019

هذا الطريق تم إنشاؤه وسط ظروف بيئية صعبة وارتفاعات ضخمة لنفود الربع الخالي؛ حيث كان في السابق يستوجب المرور بريًا إلى دولة الامارات، وقريبًا الذهاب والعودة من وإلى عمان بشكل مباشر.

وسيختصر الطريق الجديد مسافة تقدر بـ 800كلم.

وفي تعليقه على تغريدةٍ لمغرّد إماراتي، حاول فيها إدخال “المذهبية” في موضوع انشاء الطريق، قال حساب “الشاهين” العُماني إنّ “أنين الوجع بدأ يظهر على التائهون في الأرض إثر استكمال شارع الخير بين عمان و السعودية” .



وأضاف: “نقول لأمثال هؤلاء التائهون: من الغباء إدخال المذهبية في الشوارع والطرقات. فالاسفلت والقار والاسمنت لازالوا أكثر وفاء وأعظم شأناً وأفضل خُلقاً وأعمّ خيراً واكمل عقلاً وأرفع منزلةً منكم”.



وفيما يتعلق بالخدمات أكد “الشاهين” أنها آتية مع ازدياد حركة النقل البري والتجاري بين البلدين والتعديلات التي سوف تشمل طريق قطر-عمان عبر أراضي المملكة.



وقال مستهزئاً إن اللوحات الإرشادية تدل مرتادي الطريق على المناطق و أسمائها فلن يتوه فيه أحد لأربعين عام ثم يعود ليبحث عن عمان كما فعلتم.

#أنين_الوجع بدأ يظهر على #التائهون_في_الأرض إثر استكمال #شارع_الخير بين #عمان و #السعودية

نقول لأمثال هؤلاء التائهون

من الغباء إدخال المذهبية في الشوارع والطرقات

فالاسفلت والقار والاسمنت لازالوا أكثر وفاء وأعظم شأناً وأفضل خُلقاً وأعمّ خيراً واكمل عقلاً وأرفع منزلةً منكم https://t.co/0zfQua5Slu — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 20, 2019

فيما يتعلق بالخدمات فهي آتية بإذن الله مع ازدياد حركة النقل البري والتجاري بين البلدين والتعديلات التي سوف تشمل طريق قطر-عمان عبر أراضي المملكة

كما أن اللوحات الإرشادية تدل مرتادي الطريق على المناطق و أسمائها فلن يتوه فيه أحد لأربعين عام ثم يعود ليبحث عن عمان كما فعلتم

جمعة طيبة — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 20, 2019

وعدد “الشاهين” اهم فوائد هذا المشروع الهام، وتتمثل في الآتي:

ضمان حركة التبادل التجاري لمنتجات البلدين عالية جودة بشكل أسرع وأكثر أمناً لا يمر قرب مراكز تقليد البضائع في جبل علي.

تسهيل عبور المواطنين والمقيمين بين البلدين دون مضايقات حدودية من طرف ثالث.

فتح آفاق جديدة للعلاقات الراسخة والطيبة.