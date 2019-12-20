“شاهد” جنود سعوديون يستخدمون “الحفاظات” ويسألون عن حكم الصلاة مع ارتدائها!

أظهر مقطع فيديو اتصالا أجراه جندي سعودي يخدم العسكرية ضمن معسكرات الحد الجنوبي رأس حربة مواجهة الميلشيات الحوثية، وهو يسأل أحد المشايخ عن حكم الصلاة بالحفاظات خلال المعارك مع اليمنيين الموالين للحوثيين، فيما اجاب العلامة حسن حلاوة مفتي المسلمين في لندن بالجواز في حال الاضطرار.

مضمون الاستفتاء يكشف عن حجم اهمال القوات السعودية على الحدود مع اليمن وتركها نهبا للتوحش الحوثي ما يضطر الجنود لارتداء الحفاظات اما خوفا او لأنهم مشغولون طول الوقت ودون راحة في مواجهة الحوثيين.

وقد تجلى الاستهتار بحياة الجنود السعوديين والقوات الحليفة في المعركة التي اسماها الانقلابيون #نصر_من_الله وأدت لأسر المئات مؤخرا.

وعلقت المعارضة السعودية، جمانة الصانع على مقطع الفيديو الذي نشرته ورصدته “وطن” ساخرة بالقول :” فضحوتنا”

عسكري سعودي يقاتل على حدود اليمن ضد #الميليشيات_الحوثية يسأل عن حكم الصلاة بالحفاظات خلال الخدمة العسكرية بالحد الجنوبي! فضحتونا!! لازم تطلع ع التلفزيون؟ قلة مطوعين جامية حواليك تسألهم؟

المقطع أرسله الصديق د. #فهد_العسيري #يلا_نروح_أبعد #اليمن #السعوديةhttps://t.co/Fj6ztV6Veo — جمانة الصانع (@jomanasane3) December 19, 2019

وكان الاعلام الحربي التابع للحوثيين بث مؤخراً مشاهد مصورة لعثور مسلحي جماعة الحوثي على “حفاظات” داخل مدرعات للجيش السعودي جرى اعطابها خلال اشتباكاتٍ مع مقاتلي الجماعة.

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ووصفت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين العثور على تلك “الحفاظات” داخل مدرعات الجيش السعودي بالأمر الصادم.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل بسخريةٍ واسعةٍ مع ما اعتبروها “فضيحة كبيرة” للجيش السعودي والتحالف الذي تقوده في اليمن.