الذباب الإلكتروني السعودي
الذباب الإلكتروني السعودي
تقارير

“تويتر” يوجّه صفعة لآلاف حسابات الذباب الإلكتروني السعودي

كتب وطن
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أعلنت شركة “تويتر”، الجمعة، إلغاء نحو 6 آلاف حساب إلكتروني على منصتها، لارتباطها بالحكومة .

جاء ذلك في بيان نشرته الشركة الأمريكية، الجمعة، على موقعها الإلكتروني.

وأعلنت “تويتر” أن الحسابات المحذوفة “جزء من عملية معلوماتية مصدرها المملكة، ومن شأنها تضخيم الرسائل المؤيدة للسلطات السعودية”.

وجاء في البيان: “خالفت هذه الحسابات سياستنا؛ ما استدعى إلغاءها، وهي تمثل نواة أساسية لشبكة أوسع نطاقا تضم أكثر من 88 ألف حساب إلكتروني”.

وأوضحت “تويتر” أن الحسابات كانت تلجا “للمبالغة” في الإعجاب بمنشورات وإعادة نشرها والرد عليها، لافتة أن محتوى هذه المنشورات داعم للسلطات السعودية.

وتابع البيان: “رغم أن معظم المحتوى باللغة العربية، إلا أن التغريدات ساعدت أيضًا في تضخيم النقاشات حول العقوبات في إيران”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلغي فيها “تويتر” حسابات مصدرها السعودية أو داعمة لسلطتها.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أوقفت “تويتر” حساب سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي ، على خلفية “انتهاك سياسة المنصة”.

كما أعلنت إلغاء 267 حسابا مصدرها الإمارات ومصر، على خلفية ارتباطهما بأهداف واستراتيجيات مشتركة تستهدف قطر واليمن، وتبالغ في دعم الحكومة السعودية.

وعزل “القحطاني” من منصبه في آخر أكتوبر/تشرين الثاني 2018، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية الرياض بإسطنبول في الثاني من الشهر نفسه.

وتوقف “القحطاني” منذ 23 أكتوبر 2018 عن التغريد في موقع تويتر، وغيّر وصف حسابه في الموقع إلى حساب شخصي.
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