“وطن” تنشر توقعات ماغي فرح لعام 2020: انقلابات وانهيار حكومات وكوارث في هذه الدول

نشرت عالمة الفلك والاعلامية اللبنانية، ماغي فرح توقعات عام 2020 واصفة اياها بالسنة المصيرية التي ستطبع العصر كله والسنوات الـ”25″ القادمة.

وكشفت ماغي فرح أن السبب يعود لحدث فلكي استثنائي جمع ثلاثة كواكب “بطيئة” وأساسية في برج واحد هو برج الجدي.

كما تحدثت عن انهيار بعض الحكومات بالإضافة إلى صراعات عالمية ترافقها انقلابات واحتجاجات مشيرةً إلى أن سنة الـ 2020 هي أكثر “خطراً” من السنة الحالية وستكون أكثر عنفاً.

وأضافت:” إن الاحداث الاستثنائية التي سيشهدها هذا العام سوف تمرر العالم في تجارب غير عادية ستكون كثير مهمة ولن ننساها طوال حياتنا”.

وقالت عالمة الفلك والإعلامية اللبنانية ماغي فرح، إن العالم سيشهد انهيار بعض الحكومات، وصراعات عالمية تلوح بالافق، وانقلابات واحتجاجات شعبية كبيرة.

وأشارت ماغي فرح إلى أن العام المقبل 2020، سيكون أكثر خطراً من العام الحالي 2019، حيث سيحمل هذا العام عنف لم نشهده من قبل، كما ستنهار حكومات كبيرة وأسواق مالية عالمية واحتجاجات شعبية في بعض البلدان وثورات على الاوضاع الاقتصادية.

وقالت إن بداية العام لغاية مارس، ستكون مسرح لقرارات مهمة تتخذ ولفرص كثيرة تتاح حتى ينفذ البعض أهدافهم، مشيرة إلى أن رؤوساً كبيرة ستسقط في العالم وقد تتأثر معها الاوضاع الاقتصادية في بعض دول العالم.

البحث عن حلول وفضح مؤامرات..



وكشفت ماغي فرح عن أن هذه الاحداث ستدفع العالم إلى البحث عن حلول، وفضح بعض المؤامرات، وعمليات اغتيال واندلاع حروب في بعض البلدان دون الاشارة لها.

وقالت إن ثورة كبيرة ستحدث في احدى البلدان، وسنشهد مناكفات سياسية كبيرة لم نعهد عنها من قبل حيث ستحطم هذه المناكفات الاعراف والتقاليد.

انقلاب الطبيعة ومرض زعيم كبير..



وقالت إن الفلك يشير إلى مخاطر كبيرة سيشهدها العالم من هزات أرضية وفيضانات وحرائق وأوضاع مناخية خطيرة، مشيرة إلى دول في الاتحاد الاوروبي ستشهد مثل هذه الاحداث منها بلجيكا وكندا وفرنسا واليابان بهذه المخاطر.

وأضافت أن أزمة اقتصادية أوروبية سيشهدها العالم خلال 2020، وأحداث استثنائية في روسيا وباكستان والصين، ومحاولة اغتيال شخصيات عالمية، إلى جانب مرض خطير سيصيب مسؤول كبير في بلد يكون فيه الرئيس هو الحاكم الفعلي للبلاد.

حرب نووية إيرانية أمريكية..



وتوقعت ماغي فرح ان يشهد العام المقبل، صراع أمريكي إيراني وتهدد نووي بين الدولتين يستدعي معالجة سريعة، في حين تتقدم الصين أمام بلدان كثيرة وتخشى أمريكا من هذا الامر.

فضائح ومواجهات..



وقالت إن العالم سيشهد صراعاً كبيراً على منابع النفط وأمور مربكة جداً، في بعض الاحيان قد تصل إلى حد الفضائح لم نعهدها من قبل.

ولفتت إلى أحداث سيشهدها العالم خلال العام القادم، قد يشبه إلى حد كبير ما جرى خلال الفترة التي كانت ما بين “1980-1982″، يعني تغييرات سريعة ثورة وعمليات اغتيالات ومواجهات عنيفة واحتلالات وغزوات، وقالت إن حرباً مدمرة سيشهدها هذا العالم نهاية السنة.

وهذه هي توقعات ماغي فرج للعام 2020 بالنسبة للأبراج كما تنشرها “وطن”:

ماغي فرح: توقعات كاملة لـ برج الثور 2020



ماغي فرح: توقعات كاملة لـ برج الأسد 2020



ماغي فرح: توقعات كاملة لـ برج الحوت 2020



ماغي فرح: توقعات كاملة لـ برج الجدي 2020



ماغي فرح: توقعات كاملة لـ برج السرطان 2020



ماغي فرح: توقعات كاملة لـ برج القوس 2020



ماغي فرح: توقعات كاملة لـ برج الدلو 2020



ماغي فرح: توقعات كاملة لـ برج الحمل 2020



ماغي فرح: توقعات كاملة لـ برج العقرب 2020



ماغي فرح: توقعات كاملة لـ برج العذراء 2020



ماغي فرح: توقعات كاملة لـ برج الميزان 2020



ماغي فرح: توقعات كاملة لـ برج الجوزاء 2020

