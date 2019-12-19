معارض إماراتي: الإمارات ستخسر كثيرا نتيجة هذه الخطوة القطرية غير المتوقعة

قال المعارض الإماراتي عبد الله الطويل، إن الإمارات ستخسر كثيرا من الاتجاه القطري لمصالحة خليجية ثنائية مع السعودية تستبعد الإمارات.

وكتب “الطويل” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”أعتقد بأن قطر تغرد بعيداً عن الإمارات نحو مصالحة خليجية مباشرة مع السعودية”

أعتقد بأن #قطر تغرد بعيداً عن #الإمارات نحو مصالحة خليجية مباشرة مع #السعودية ..



ستخسر الحكومة الإماراتية كثيراً ..

رغم خساراتها في العديد من المواقف!#المصالحة_الخليجية — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) December 19, 2019

وتابع:”ستخسر الحكومة الإماراتية كثيراً رغم خساراتها في العديد من المواقف!”

وفي كشف لأحدث التطورات بملف المصالحة الخليجية الذي يتصدر الساحة السياسية حاليا، قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قطر مستعدة كما قلنا سابقا لأي حورا لا يمس بالسيادة والشأن الداخلي وشدد في الوقت نفسه على أن الدوحة لم تدعم قط “الإخوان المسلمين” ولم تربطها علاقة مباشرة بهم كحزب سياسي.

وأضاف الوزير القطري في حوار مع قناة “CNN”: “لكن، طالما أنهم جزء من حكومات منتخبة، فعلينا أن نتعامل مع هذه الحكومات ومع العاملين فيها”.

وقال وزير الخارجية القطري: “قبل كل شيء نحن دولة وليس حزبا سياسيا، فيجب أن نسأل الشعوب في مصر وتونس مثلا لماذا قامت بانتخابهم ولم تختر جهة أخرى؟

نحن نؤمن أن في قطر من غير الممكن أن نملي على الشعوب ما تختاره إذا أردنا حقا مساعدة الدولة والشعب”.

وبخصوص الاتهامات التي وجهتها دول خليجية إلى الدوحة بدعم الإرهاب، قال الوزير: “بالنسبة لتمويل الإرهاب، فقد أكد حلفاؤنا والمجتمع الدولي ألا أساس للرواية مطلقا”.

وأوضح أنه “لن يخرج أحد بمكاسب من هذا الوضع، الجميع خاسر في هذه الأزمة، وما نريد رؤيته هو حل أو تسوية تحفظ كرامة كافة الدول، والاعتراف بأن جميع الدول رابحة من هذه الوحدة الاستراتيجية، والتطلع إلى حماية هذا الكيان، كيان مجلس التعاون الخليجي من أي اضطراب كما حدث خلال العامين الماضيين”.

كما شدد على أنه “لن تكون هناك تنازلات كما قلت سابقا، نريد أن نتطلع إلى الأمام، وبالنسبة للمطالب فإننا نريد ضمان عدم تكرار ما حدث”.