حياتنا

لماذا لطمت والدة شمس الكويتية عندما سمعت هذا القرار من ابنتها؟!

كتب وطن
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نشرت الفنانة شمس الكويتية البوستر الدعائي لحفلها القادم، والذي من المقرر أن تحييه ليلة رأس السنة في أربيل.

وأكدت شمس الكويتية أنه عرض عليها إحياء حفلات في الكثير من الدول ، لكنها اختارت أن يكون حفلها في ، حيث كتبت: “انعرض علي حفلات كثيييييرة في لوس انجلوس في القاهرة في دبي لندن في جدة وفي المغرب ولما انعرض علي عقد حفلة في اخترت هذي الحفلة بالرغم من كل الي حاصل”.

وعن السبب قالت: “أولا لأني (اعشق جمهوري العراقي عشق موت ).. ثانياً لاني حسيت ان (اكثر انسان محتاج يفرح في الدنيا هو الانسان العراقي ).. وكمان حابة (واحتاج مساعدتكم )في هذا الموضوع ان نوصل رسالة للاعلام الخبيث ان العراق بلد سلام وامن وحب وفرح مو بس الصورة الي يعرضونها بقصد التشويه”.

وكشفت أن والدتها لطمت على وجهها بعدما علمت بخبر هذا القرار، وذلك خوفا على حياة ابنتها، حيث قالت، على حسابها على “انستجرام”: “ادري قرار خطير لان العقد ينص على حفلتين الاولى # والثانية #اربيل وانا وافقت وامي قامت تلطم”.

واختتمت كلامها، بقولها: “بس انا حابة هذا الموضوع وحابة اشترك مع @alialkalede في حملته الاخيرة لمساعدة المحتاجين من خلال (التبرع باجري بالكامل) وماعندي رغبة بالتراجع فيه. انتوا شرايكم.. انا ابي وامي تلطم.. وعقبال اعمل حفلة في #سوريا؟”.

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