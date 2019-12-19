فيفي عبده
فيفي عبده
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“شاهد” فيفي عبده تتضامن مع العراقيين بوصلة رقص مثيرة استعرضت فيها مفاتنها وأثارت ضجة واسعة

كتب وطن
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تسببت الراقصة المصرية فيفي عبده في موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بثها وصلة وجهتها للشعب العراقي كنوع من التضامن معه في انتفاضته الحالية.

وظهرت فيفي في المقطع الذي نشرته على حسابها الرسمي بانستجرام ورصدته (وطن) وهي تؤدي وصلة رقص في فناء فيلتها على أنغام عراقية بملابس قصيرة مثيرة.

وعلقت على المقطع بقولها:”ربنا يحمي شعب أنا بحبكم أوي من كل قلبي”

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وتسبب المقطع في هجوم عنيف على الراقصة المصرية من قبل متابعيها الذين أكدوا أن التضامن لا يكون ابدا بمثل هذا العهر، مطالبين إياها بالاعتذار وترك العراقيين في حالهم وعدم التدخل بشؤونهم.

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