عبد الحميد الغبين
عبد الحميد الغبين
Imageالهدهد

حساب سعودي يكشف أسباب سحب الجنسية من أشهر المطبعين السعوديين.. فما قصة الـ”100″ ألف دولار؟

كتب خاص "وطن"
0

انبرى الكاتب الاسرائيلي المثير للجدل، ، للدفاع عن الكاتب السعودي عبدالحميد الغبين الذي قررت السلطات ، سحب جنسيته مؤخراً، بعدما أثار الجدل في دعواتها التي يطلقها بين الفينة والاخرى للنظام السعودي بالتطبيع مع إسرائيل.

وهاجم ايدي كوهين، النظام السعودي، ومدير مكتب محمد بن سلمان “بدر العساكر”، بعد تغريدة للحساب الشهير “” الذي انتقد فيها الغبين قائلاً :” كل من يبحث عن شهرة قام بالصاق اسمه بالسعودية، هذا الاسلوب القديم لم يعد يجدي الان”.

وأضاف بن عويد في تغريدة رصدتها “وطن”، :” عبد الحميد الغبين بالاساس ليس سعودي وهو من فئة البدون ولديه معاملة تقديم جنسية في الداخلية ولم يتم الموافقة عليها حتى الان”، متابعاً :” لم اكن اعلم ان التقديم على الجنسية يعني منحها “.

وتحدى كوهين، “بن عويد” وهو حساب سعودي شهير مقرب من الديوان الملكي- كما يقال- قائلاً له إن مصادرك مضروبة، أنت تقول أن ليس سعودي أثبت ذلك ولن تستطيع سعودي أصل ومنشأ ويحمل بطاقة أحوال تبدأ 10 ومن مواليد حائل. !

ووصف الكاتب الإسرائيلي سحب الجنسية من الغبين بأنه امر غير قانوني، مضيفاً :” اذا أثبت أنه لا يحمل بطاقة أحوال اعطيك 100 الف دولار وان أو اعترف انك كذاب”.

وبعد أن تجاهل بن عويد، الكاتب الاسرائيلي، عاد كوهين موجهاً له تغريدة أخرى قائلاً :” سؤال يا بن عويد ليش لم يخرج حتى الآن بيان رسمي بخصوص سحب جنسية الإعلامي السعودي بالتأسيس 🇸🇦 عبدالحميد الغبين .. وسلم على بدر العساكر لا تنسى .. !

وأضاف :” لا تجيدون شيء في الحياة الدنيا حتى الكذب .. فشلة بكل المقاييس “.

وكان الغبين الصحافي والمطبع السعودي عبدالحميد الغبين، أكد ما تم تداوله عن سحب الجنسية السعودية منه وقال إن القرار حقيقي وتم بأمر وزاري دون أن يعرف السبب.

وفي أول تعليق له على الأمر ، قال “الغبين” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”ما نشر عن سحب الجنسية صحيح وبقرار وزاري ولا أعرف الأسباب”

يذكر أن الإعلامي السعودي كان من أبرز الدعاة لبناء علاقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل، كما أنه رحب في أحد مقاطع الفيديو التي تم تداولها له باجتياح إسرائيل جنوب لبنان من أجل القضاء على حزب الله.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8
قد يعجبك ايضا
الهدهد

ابن سلمان قال “أتحمّل المسؤولية كاملةً” ولكن هذا ما جرى.. تقرير ناري…

حياتنا

“شاهد” المتحرش سعد لمجرد يرقص بالعلم السعودي في الرياض ويثير جدلاً…

تقارير

“إن لم تلغي القمة هذا ما سنفعله بك “.. الملك سلمان هدد مهاتير محمد بعقاب…

تقارير

إعلان مرتقب خلال أسابيع.. قطر والسعودية تتقدمان 3 خطوات نحو حل الأزمة الخليجية وهذه…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.