حساب سعودي يكشف أسباب سحب الجنسية من أشهر المطبعين السعوديين.. فما قصة الـ”100″ ألف دولار؟

انبرى الكاتب الاسرائيلي المثير للجدل، ايدي كوهين، للدفاع عن الكاتب السعودي عبدالحميد الغبين الذي قررت السلطات السعودية، سحب جنسيته مؤخراً، بعدما أثار الجدل في دعواتها التي يطلقها بين الفينة والاخرى للنظام السعودي بالتطبيع مع إسرائيل.

وهاجم ايدي كوهين، النظام السعودي، ومدير مكتب محمد بن سلمان “بدر العساكر”، بعد تغريدة للحساب الشهير “بن عويد” الذي انتقد فيها الغبين قائلاً :” كل من يبحث عن شهرة قام بالصاق اسمه بالسعودية، هذا الاسلوب القديم لم يعد يجدي الان”.

وأضاف بن عويد في تغريدة رصدتها “وطن”، :” عبد الحميد الغبين بالاساس ليس سعودي وهو من فئة البدون ولديه معاملة تقديم جنسية في الداخلية ولم يتم الموافقة عليها حتى الان”، متابعاً :” لم اكن اعلم ان التقديم على الجنسية يعني منحها “.

كل من يبحث عن شهرة قام بالصاق اسمه بالسعودية، هذا الاسلوب القديم لم يعد يجدي الان .



-عبد الحميد الغبين بالاساس ليس سعودي وهو من فئة البدون ولديه معاملة تقديم جنسية في الداخلية ولم يتم الموافقة عليها حتى الان.



-لم اكن اعلم ان التقديم على الجنسية يعني منحها . pic.twitter.com/9aMMxSdF9b — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) December 18, 2019

وتحدى كوهين، “بن عويد” وهو حساب سعودي شهير مقرب من الديوان الملكي- كما يقال- قائلاً له إن مصادرك مضروبة، أنت تقول أن عبدالحميد الغبين ليس سعودي أثبت ذلك ولن تستطيع عبدالحميد الغبين سعودي أصل ومنشأ ويحمل بطاقة أحوال تبدأ 10 ومن مواليد حائل. !

ووصف الكاتب الإسرائيلي سحب الجنسية من الغبين بأنه امر غير قانوني، مضيفاً :” اذا أثبت أنه لا يحمل بطاقة أحوال اعطيك 100 الف دولار وان أو اعترف انك كذاب”.

يا ابن عويد مصادرك مضروبة

أنت تقول أن عبدالحميد الغبين ليس سعودي أثبت ذلك ولن تستطيع عبدالحميد الغبين سعودي أصل ومنشأ ويحمل بطاقة أحوال تبدأ 10 ومن مواليد حائل.

وتم سحب جنسيته بطريقة غير قانونية.

واذا أثبت أنه لا يحمل بطاقة أحوال اعطيك 100 الف دولار وان

أو اعترف انك كذاب https://t.co/QLF88MlcWs — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) December 18, 2019

وبعد أن تجاهل بن عويد، الكاتب الاسرائيلي، عاد كوهين موجهاً له تغريدة أخرى قائلاً :” سؤال يا بن عويد ليش لم يخرج حتى الآن بيان رسمي بخصوص سحب جنسية الإعلامي السعودي بالتأسيس 🇸🇦 عبدالحميد الغبين .. وسلم على بدر العساكر لا تنسى .. !

وأضاف :” لا تجيدون شيء في الحياة الدنيا حتى الكذب .. فشلة بكل المقاييس “.

سؤال يا بن عويد هه



ليش لم يخرج حتى الآن بيان رسمي بخصوص سحب جنسية الإعلامي السعودي بالتأسيس 🇸🇦 عبدالحميد الغبين .. وسلم على بدر العساكر لا تنسى .. !



لا تجيدون شيء في الحياة الدنيا حتى الكذب .. فشلة بكل المقاييس 👎🏻😂 https://t.co/QLF88MlcWs — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) December 18, 2019

وكان الغبين الصحافي والمطبع السعودي عبدالحميد الغبين، أكد ما تم تداوله عن سحب الجنسية السعودية منه وقال إن القرار حقيقي وتم بأمر وزاري دون أن يعرف السبب.

وفي أول تعليق له على الأمر ، قال “الغبين” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”ما نشر عن سحب الجنسية صحيح وبقرار وزاري ولا أعرف الأسباب”

يذكر أن الإعلامي السعودي كان من أبرز الدعاة لبناء علاقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل، كما أنه رحب في أحد مقاطع الفيديو التي تم تداولها له باجتياح إسرائيل جنوب لبنان من أجل القضاء على حزب الله.

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