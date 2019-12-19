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ابن سلمان يُمعن في تعذيب وإهانة سلمان العودة.. هذا ما حدث بجلسة النطق بالحكم ونجله يكشف مفاجأة صادمة للجميع

كتب خاص "وطن"
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قال عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل “”، إنهم تفاجأوا اليوم ببدء سلسلة جديدة من الجلسات لمحاكمة والده بدلا من النطق بالحكم كما كان مقررا، وذلك بناء على طلب النيابة.

وفي مفاجأة صادمة لمتابعي ومحبي الشيخ العودة، كتب عبدالله في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) بعد انتهاء جلسة محاكمة والده والتي كان يفترض أن ينطق فيها بالحكم:”بعد أن قررت المحكمة سابقا رفع الجلسات في المحاكمة السرية للوالد #سلمان_العودة لأجل “النطق بالحكم”، تفاجأنا اليوم ببدء سلسلة جديدة من الجلسات بناء على طلب النيابة ضمن حالة تخبط عامة”

وأكد عبدالله العودة أن والده لايزال في الحبس الانفرادي، وسيكون يوم، الثلاثاء، القادم هو موعد الجلسة القادمة.

وسبق للمحكمة الجزائية المتخصصة في أن قامت بتأجيل جلسة النطق بالحكم بحق سلمان العودة عدّة مرات، دون تقديم أي سبب واضح.

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وفي تصريحات سابقة، قال عبد الله العودة: إن التأجيل المستمر يأتي ضمن سلسلة من التلاعب بالمحكمة وتغيير القضاة وتعريض الوالد لانتهاكات متعددة في النقل، على حد قوله.

واعتقلت السلطات سلمان العودة، أواخر عام 2017، بعد قطع العلاقات مع قطر، فيما وجَّهت النيابة لائحة اتهامات له من 37 تهمة، أبرزها التحريض ضدَّ النظام وطالبت النيابة بإعدامه.

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