“شاهد” إعلامية يمنية تُلمح للغدر الإماراتي وتبكي على الهواء: سلطنة عمان كانت الخنجر الوحيد الذي لم يطعنا في الظهر

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا مؤثرا للإعلامية اليمنية منى صفوان، وهي تبكي على الهواء ملمحة للغدر الإماراتي والسعودي باليمن ومؤكدة على دور سلطنة عُمان في دعم واصفة إياها بأنها كانت “الخنجر الوحيد الذي لم يطعن عمان في الظهر”.

وظهرت “صفوان” في بث مباشر على إذاعة الشبيبة العمانية في برنامج مع الشبيبة في حوار صحفي عن سياسة عمان الخارجية بقيادة السلطان قابوس بن سعيد.

وفي حديثها عن الوضع اليمني لم تستطع صفوان حبس دوعها وقالت “اليمن طعن بيد أبنائه جميعا قبل أن يطعن من اشقائه العرب والمسلمين” مشيرة إلى بعض الدول الخليجية دون تصريح.

وقالت أن عمان كانت الخنجر الوحيد الذي لم يطعن اليمن في نظرها.

ومنى صفوان هي إعلامية وصحفية يمنية تكتب في عدة صحف وكانت تعمل قبلها مع قناة الميادين.