“سليماني صنعاء”.. هذا هو القائد الإيراني المسؤول عن هجوم “أرامكو” وفي ظهره “400” مقاتل

نشرت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية، تقريراً استندت فيه إلى مصادر استخباراتية غربية والتي كشف اسم قيادي من “الحرس الثوري” الإيراني في اليمن يعد مسؤولا عن الهجوم على شركة “أرامكو” السعودية.

ولفتت الصحيفة اليوم الأربعاء إلى تقرير نشره مؤخرا موقع Intelligence Online الفرنسي نقلا عن مصادر استخباراتية غربية، ادعى فيه أن الجنرال الإيراني، رضا شاهي، من أبناء مدينة شيراز، كان يقود الهجوم الذي نفذ منتصف سبتمبر الماضي بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة على معملين لشركة النفط السعودية العملاقة.

وادعى التقرير أن شاهي، الذي وصفه بـ”سليماني صنعاء” يترأس وحدة من الحرس الثوري تضم نحو 400 مقاتل في اليمن، وهي معززة بخبراء من “حزب الله” وصلوا البلاد من لبنان.

وأقرت “هآرتس” صعوبة التأكد من صحة هذه المزاعم من مصادر أخرى، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذه المعلومات وردت على خلفية اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران بنشر صواريخ في اليمن قال إنها تهدد السعودية وإسرائيل.

وألقت السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل وألمانيا وفرنسا وبريطانيا على إيران اللوم في هجوم “أرامكو” الذي تبنته جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) اليمنية، وترفض طهران بشدة هذه الاتهامات.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال إن الأمم المتحدة “غير قادرة على التأكد بشكل مستقل” من أن الصواريخ والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على المنشآت النفطية السعودية في سبتمبر/ أيلول “من أصل إيراني”.

وأضاف غوتيريش، في تقرير إلى مجلس الأمن، بعثه الاسبوع الماضي، إن “الأمم المتحدة فحصت بقايا الأسلحة المستخدمة في الهجمات على منشأة نفطية سعودية في عفيف في مايو/ أيار، وفي مطار أبها الدولي في يونيو /حزيران، وأغسطس/ آب ومنشآت أرامكو السعودية النفطية في خريص وبقيق في سبتمبر/ أيلول”، وذلك حسب وكالة “رويترز”.

وكتب في تقريره: “في هذا الوقت لا يمكن التحقق بشكل مستقل من أن صواريخ كروز والطائرات المسيرة المستخدمة في هذه الهجمات من أصل إيراني”، مشيرا إلى أن “الحوثيين في اليمن، لم يثبت أن في حوزتهم، نوع الطائرات المستخدمة في الهجمات على منشآت أرامكو”.