“دوري محمد بن سلمان أم دوري أم أحمد”.. هذا ما قاله وليد الفراج بعد هزيمة الهلال وفجر غضب السعوديين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موجة غضب واسعة عبر وسم #الفراج_يستهزئ_بمسمى_دورينا ، والذي دشنه ناشطون تنديدا بما قالوا إنها إساءة للسعوديين والدوري السعودي أطلقها ضيف مع وليد الفراج في برنامجه خلال التعليق على هزيمة الهلال أمس.

وتصدر الوسم منصة “تويتر” في المملكة بعد حديث الفراج في برنامجه التلفزيوني “الدوري مع وليد” المذاع على قناة SBC ، عن خسارة نادي الهلال في مباراته يوم أمس أمام نادي فلامينغو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في كأس العالم للأندية في قطر.

#دوري_ام_احمد#الفراج_يستهزي_بمسمي_دورينا



عادي التويجري في برنامج #الدوري_مع_وليد يناقش التصويت على سبب خسارة الهلال ويعزي ذلك إلى ضعف النادي مقارنة بحجم البطولة، ويرى انه لا مقارنة بين كأس العالم وبين ما وصفه بدوري أم أحمد. pic.twitter.com/n8fmHdUXes — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) December 17, 2019

وأرجع وليد الفراج سبب خسارة الهلال من وجهة نظره، إلى ضعف الفريق مقارنة بحجم ومستوى بطولة كأس العالم للأندية، كما رأى أنه لا مقارنة بين كأس العالم وبين ما وصفه بدوري “أم أحمد”.

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لا يعفي من المحاسبة ..

ما صدر منكم

خزي على الرياضة السعودية .. ويجب

التدخل والعقاب ..#الفراج_يستهزي_بمسمي_دورينا pic.twitter.com/YfaoNQXTNr — عبدالعزيز العصيمي (@a_altamimi11) December 17, 2019

وعلق الناقد الرياضي “عادل التويجري” على خسارة الهلال قائلاً: “مثل ما قلت يا أبو بدر فهذا كأس العالم ولذلك يجيك المنطق ويجب أن نتكلم بالورق والقلم والأرقام، وليس “دوري أم أحمد”.

وشن سعوديون عبر الوسم هجوما عنيفا على وليد الفراج وبرنامجه معتبرين ذلك إساءة كبيرة واستهزاء بالشعب السعودي، وطالبوا السلطات بمعاقبة الفراج ووقف برنامجه.

#الفراج_يستهزي_بمسمي_دورينا هل وصل الامر بك ان تسمي دوري سيدي الامير محمد بن سلمان يحفظه الله .

بهذا الاسم وبماذكرت .. والله لو كنت حتى اخي لن ارضى ان يقال مثل هذا الكلام ..

قاتل الله التعصب .. الذي اعماك وجعلك تتجاوز بهذا الشكل القبيح. pic.twitter.com/knw4qzUwtt — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) December 17, 2019

من جهة أخرى شارك الجماهير الإحصائية التي طرحها البرنامج عن سبب خسارة الهلال من نادي فلامينغو البرازيلي؟ ، وجاءت كالتالي: (التحكيم 6%) – (أخطاء الهلال 44%) – (فارق الإمكانيات 27%) – (فارق الخبرة 23%).