“دوري محمد بن سلمان أم دوري أم أحمد”.. هذا ما قاله وليد الفراج بعد هزيمة الهلال وفجر غضب السعوديين
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موجة غضب واسعة عبر وسم #الفراج_يستهزئ_بمسمى_دورينا ، والذي دشنه ناشطون تنديدا بما قالوا إنها إساءة للسعوديين والدوري السعودي أطلقها ضيف مع وليد الفراج في برنامجه خلال التعليق على هزيمة الهلال أمس.
وتصدر الوسم منصة “تويتر” في المملكة بعد حديث الفراج في برنامجه التلفزيوني “الدوري مع وليد” المذاع على قناة SBC ، عن خسارة نادي الهلال في مباراته يوم أمس أمام نادي فلامينغو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في كأس العالم للأندية في قطر.
وأرجع وليد الفراج سبب خسارة الهلال من وجهة نظره، إلى ضعف الفريق مقارنة بحجم ومستوى بطولة كأس العالم للأندية، كما رأى أنه لا مقارنة بين كأس العالم وبين ما وصفه بدوري “أم أحمد”.
وعلق الناقد الرياضي “عادل التويجري” على خسارة الهلال قائلاً: “مثل ما قلت يا أبو بدر فهذا كأس العالم ولذلك يجيك المنطق ويجب أن نتكلم بالورق والقلم والأرقام، وليس “دوري أم أحمد”.
وشن سعوديون عبر الوسم هجوما عنيفا على وليد الفراج وبرنامجه معتبرين ذلك إساءة كبيرة واستهزاء بالشعب السعودي، وطالبوا السلطات بمعاقبة الفراج ووقف برنامجه.
من جهة أخرى شارك الجماهير الإحصائية التي طرحها البرنامج عن سبب خسارة الهلال من نادي فلامينغو البرازيلي؟ ، وجاءت كالتالي: (التحكيم 6%) – (أخطاء الهلال 44%) – (فارق الإمكانيات 27%) – (فارق الخبرة 23%).