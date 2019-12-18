ظهر اسمها فجأة وتصدرت محركات البحث.. من هي “سهر الصايغ” التي تركت الطب لأجل الفن وأصبحت حديث الشارع

تصدر اسم الفنانة المصرية سهر الصايغ محركات البحث على جوجل فجأة، ما دعا الكثيرين للتساؤل عن الفنانة المغمورة وسبب تصدرها لتريند جوجل.

وبالبحث اتضح أن “سهر الصايغ” تصدرت محركات البحث فى جوجل بعد وفاة والدها أمس الثلاثاء، ونشرت عدة مواقع مصرية الخبر ما دعا المصريين للتساؤل عن هذه الفنانة المغمورة ومن تكون؟.

نشأتها

ولدت سهر الصايغ، في 1 يناير عام 1990، وتخرجت من كلية طب الأسنان، بجامعة القاهرة عام 2013، ولكنها تركت الطب، من أجل الفن.

البداية

شاركت سهر الصايغ، في مسلسل “أم كلثوم”، الذي قام ببطولته الفنانة “صابرين”، والذي تناول قصة حياة “كوكب الشرق”، في عام 1999، وكان عمرها 9 سنوات.

الأدوار التي شاركت بها سهر

وأدت الفنانة سهر الصباغ، شخصية “أم كلثوم” وهي طفلة، وتنطلق في عالم الفن بعدها، وتشارك في العديد من الأدوار ذات المساحة الصغيرة، حتى شاركت النجم محمد رمضان في مسلسله “ابن حلال”، وهو أبرز أدوارها.

وظهرت سهر الصايغ، على الساحة، بعد إعلانها خبر وفاة والدها، عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك”.

سهر الصايغ ويوسف الشريف

وتشارك سهر الصايغ، النجم يوسف الشريف، تصوير مسلسل “النهاية”، الذي يقوم ببطولته يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل، والمسلسل من إخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير، وإنتاج سينرجي.

ويجمع مسلسل”النهاية”، الذي تشارك فيه سهر الصايغ، بين يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل كأول عمل يجمعهما منذ فيلم “هي فوضى”، للمخرج يوسف شاهين.

أدوار سهر الصايغ القادمة

يذكر أن سهر الصايغ، ستشارك في مسلسل “قوت القلوب”، مع الفنانة ماجدة زكي، وتأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة، وهو 45 حلقة، ومن المقرر بدء تصوير مشاهدها بعد يومين، ولكن سيتم تأجيلها بسبب وفاة والدها.