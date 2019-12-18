لإشباع رغباته الجنسية .. هذا ما ضُبط مصريّ وهو يفعله بالسوق مع النساء في الكويت!

ألقى رجال الأمن القبض على مصري ضُبط في سوق مركزي كبير، وهو يقوم بتصوير فتاة من تحت تنورتها.

وبالتحقيق معه ادّعى أنه مريض نفسياً ويحاول إشباع غرائزه بما يلتقطه من مقاطع في عدد من الأسواق.

وكشف مصدر أمني أن ضبط “المتلصص” جاء بعدما أبلغت فتاة إدارة السوق بأنها شاهدت شخصاً “غير مؤدب”، يقوم بتصوير أختها من تحت تنورتها، بحجة أنه يتحدث في هاتفه، حيث سارع المسؤولون في السوق إلى الإمساك بالمتهم، وإبلاغ الجهات الأمنية عنه.



وذكر المصدر أن رجال الأمن انتقلوا إلى السوق، وتسلموا المتهم، واقتادوه إلى التحقيق، وبعد الاطلاع على ما وثقه بهاتفه من صور ومقاطع، والاستفسار منه عن سبب تصرفه غير الأخلاقي، أفاد بأنه مريض نفسياً، ولديه رغبة في إشباع غرائزه بما يقوم به، حيث كان يستهدف مَنْ يرتدين التنورات القصيرات، ويقف بجوار الواحدة منهن، ويتظاهر بأنه يتبضع من الرف السفلي، ثم يمسك هاتفه ويقوم بتشغيله على وضع الفيديو، وينحني إلى الأسفل ثم يأتي بفعلته من دون أن يلفت انتباه الطرف الآخر.



وتابع المصدر الأمني “في ضوء اعترافات المتهم، سُجلت بحقه قضية أُحيل على ذمتها إلى جهة الاختصاص، لاستكمال التحقيقات معه واتخاذ الإجراء المناسب ضده”.وفق صحيفة “الراي” المحلية