شيخ يغتصب طفلة
شيخ يغتصب طفلة
حياتنا

صوّرها بالفيديو .. “شيخ” يغتال براءة طفلة ويغتصبها بوحشية بعد استدراجها!

كتب وطن
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أقدم “” في المغرب على اغتصاب ابنة صديقه التي تبلغ من العمر 14 عامًا، بعد استدراجها، ولم يكتفي بذلك، بل قام بتهديدها بنشر الفيديو الذي قام بتصويره لها أثناء ممارسة الجنس معه رغمًا عنها على المواقع الإباحية.

وقالت صحف محلية إن الجاني “عون سلطة” برتبة “شيخ”، في قيادة أزلا الساحلية ضواحي تطوان.

وقرر وكيل الملك إحالة الضحية على طبيب مختص أكد تعرض الفتاة للاغتصاب، في وقت تحدثت أنباء عن فرار الجاني رغم استدعائه من طرف الدرك الملكي.

وأعلنت جمعيات حقوقية، تضامنها مع الطالبة المجني عليها، مطالبة السلطات بالتحقيق العاجل في الواقعة وإنصاف الطفلة وإيقاع أشد العقاب على الجاني الذي اغتال براءة طفلة بلا إنسانية.
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