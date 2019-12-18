شاهد| ماذا فعلت الفنانة إلهام شاهين بعد مرور 40 يوماً على وفاة الفنان هيثم أحمد زكي؟

نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين عبر حسابها في “انستغرام” صورتها وهي تزور قبر الفنان الرحل هيثم أحمد زكي .



وعلقت إلهام شاهين على الصورة قائلة: “النهاردة أربعين هيثم أحمد زكي الله يرحمه .. نسألكم الدعاء والفاتحة على روحه”.

وتم الإعلان عن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي فجر الخميس 7 نوفمبر الماضي، إثر تعرّضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وتم اكتشاف الوفاة بعدما تقدمت خطيبته ببلاغ إلى مباحث قطاع أكتوبر، والذي بدوره أخطر مديرية أمن الجيزة بأن الفقيد انقطع عن الإجابة عن الاتصالات المستمرة.

وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب.