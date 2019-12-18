حاكم دبي أراد المشاركة في اليوم العالمي للغة العربية فوقع في “المصيدة” وأصبح “مسخرة” تويتر.. وهذا ما حدث

سخر ناشطون بموقع التواصل تويتر من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، بعد تغريدة له أراد بها المشاركة في اليوم العالمي للغة العربية لكنها حوت أخطاء إملائية فاضحة ما عرضه لإحراج كبير وسخرية واسعة.

وكتب “ابن راشد” في تغريدة له بتويتر على حسابه الرسمي رصدتها (وطن) مشاركا باليوم العالمي للغة الضاد ما نصه:”مناسبة اليوم العالمي للغة العربية نطلق منهج دراسي متكامل للغة العربية عبر موقع مدرسة يضم ١٠٠٠ فيديو تعليمي لكافة المراحل الدراسية”

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية نطلق منهج دراسي متكامل للغة العربية عبر موقع مدرسة يضم ١٠٠٠ فيديو تعليمي لكافة المراحل الدراسية … موقع مدرسة الأكبر عربياً للتعليم الالكتروني واستفاد منه ٦٠ مليون طالب خلال عام واحد … الحفاظ على اللغة العربية بحاجة لمبادرات أكثر من محاضرات. pic.twitter.com/6uHmMPkHmL — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 18, 2019

وتابع:”موقع مدرسة الأكبر عربياً للتعليم الالكتروني واستفاد منه ٦٠ مليون طالب خلال عام واحد، الحفاظ على اللغة العربية بحاجة لمبادرات أكثر من محاضرات.”

إلا أن حاكم دبي وقع في مصيدة صفحة “نحو وصرف” الشهيرة بتصحيح أخطاء المغردين الإملائية على تويتر.

وعددت الصفحة في تغريدة لها أخطاء بالجملة لابن راشد، بالإشارة إليها باللون الأحمر في صورة لتغريدته وإعادة تصحيحها مع القواعد.

منهجًا دراسيًّا متكاملًا (مفعول به منصوب).

للمراحل الدراسية كافة ("كافة" حال لا تأتي إلا متأخرة، مثل "قاطبةً" و"طُرًّا").

الإلكتروني (بهمزة قطع مكسورة).

إلى مبادرات (الفعل "احتاج" ومشتقاته وتصريفاته تتعدى بإلى لا باللام ولا بنفسها). pic.twitter.com/fGxU50lK6B — نحو وصرف (@nahw_w_sarf) December 18, 2019

ويحتفل العالم في 18 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية، وتقرر الاحتفال به في هذا اليوم، كونه اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة قرار بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية، ولغات العمل في الأمم المتحدة.

وجاء هذا بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وصدر قرار الجمعية العامة في ديسمبر 1973، باعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.

وفى عام 1960 اتخذت اليونسكو قرارا يقضى باستخدام اللغة العربية في المؤتمرات الإقليمية التي تنظم في البلدان الناطقة بالعربية، واعتمد في عام 1966 يقضى بتعزيز استخدام اللغة العربية وترجمة المنشورات الأساسية في اليونسكو.

وتقرر تكريس يوم 18 ديسمبر يوما عالميا للغة العربية في أكتوبر 2012، واحتفلت اليونسكو في تلك السنة للمرة الأولى بهذا اليوم، وفى 23 أكتوبر 2013 قررت الهيئة الاستشارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية “أرابيا” التابعة لليونسكو، اعتماد اليوم العالمي للغة العربية كأحد العناصر الأساسية في برنامج عملها لكل سنة.

واللغة العربية أحد أكثر اللغات انتشارا في العالم، ومن أقدم اللغات الأفروآسيوية وأكثرها تحدثا، ويتحدثها أكثر من 467 مليون نسمة، ويتوزع متحدثوها في منطقة الوطن العربي.