في سلطنة عُمان.. جريمة قتل “غامضة” لفتاة بولاية الخابورة تثير جدلاً واسعاً ووسم باسمها يتصدر تويتر

تصدر وسم #العدالة_لعايشة_القطيطي فجأة التريند العُماني بتويتر وسط حالة كبيرة من الجدل الواسع، عن جريمة قتل غامضة لم تُكشف ملابستها حتى الآن لفتاة تدعى عائشة القطيطي من ولاية الخابورة.

نطالب بالعدالة للإنسانة المواطنة عائشة بغض النظر عن جنسها وسبب القتل .. نطالب بمعاقبة الجاني من باب الدين و الشرع و الانسانية ، أُزهقت روحها عمدًا بدون وجة حق #العدالة_لعايشه_القطيطي — عزّه اليحيائية (@AzzaAlyahyaei) December 18, 2019

وعبر الوسم ندد العديد من النشطاء بجريمة القتل التي لفت البعض إلى أنها تعود لجريمة شرف، دون أي تأكيد رسمي حتى اللحظة من السلطات العُمانية التي أكد شهود عيان بولاية الخابورة أنها تسلمت الجثة لتشريحها والوقوف على ملابسات الحادث.

الجريمة صايره معنا فالبلد ولحد الان ما في تأكيدات على انها جريمة شرف لكن الاكيد انه الشرطة رفضت تسليم الجثة للأهل حتى انتهاء التحقيق ونتمنى انه ما يكون فيه تهاون في هكذا جرائم وإنزال اشد عقوبة في حق الجناه#العداله_لعايشه_القطيطي — Omarozoالتطبيع_خيانة#🇴🇲🇵🇸 (@goker9596) December 18, 2019

وكان أول من أثار قصة هذا الحادث على تويتر هو ما يعرف بـ “المركز العماني لحقوق الإنسان” عبر صفحته على تويتر، وهو حساب لا يتبع أي جهة رسمية بالدولة وشكك ناشطون بمن يقفون ورائه متهمين إياهم بتعمد إثارة البلبلة ونشر الفوضى.

يدين المركز العماني لحقوق الإنسان مقتل الشابة عائشة القطيطية، من سكان ولاية الخابورة-شمال #عمان– على يد أحد أفراد عائلتها.

المغدور بها قتلت بسبب اشتباه عائلتها بحملها من خارج دائرة الزواج.

المركز يطالب إلى وقف العنف اتجاه المرأة في عمان وتحقيق #العدالة_لعايشة_القطيطي — The Omani Centre for Human Rights (OCHR-Oman) (@ochromanorg) December 18, 2019

وحذر ناشط عماني من الانسياق وراء تغريدات هذا الحساب قائلا:”حساب “المركز العماني لحقوق الإنسان” ليس تحت مظلة السلطنة ولا علاقة له بالسلطنة.

وأوضح أنه يُدار من خارج السلطنة “وبالتحديد من لندن وبإدارة شلّة لندن الفاسدة وخونة الوطن؛ نبهان والفزاري وجداد وغيرهم” حسب قوله.

من باب التنويه والحذر..



حساب "المركز العماني لحقوق الإنسان" ليس تحت مظلة السلطنة ولا علاقة له بالسلطنة..



يُدار من خارج السلطنة وبالتحديد من #لندن وبإدارة شلّة لندن الفاسدة وخونة الوطن؛ نبهان والفزاري وجداد وغيرهم



لا تكونوا أداة في تشهير الحساب✋🏻#العدالة_لعايشة_القطيطي pic.twitter.com/TZKrGu0gdf — محمد العريمي 🇴🇲🕊 (@mohd_alaraimi) December 18, 2019

فيما حذر آخرون من الخوض في الأعراض والتشهير بأسر وعائلات بالانسياق وراء الترند مجهول الهدف، مطالبين النشطاء بالتريث والانتظار حتى التثبت من الأمر والوقوف على ملابسات الجريمة وفق التحقيقات الرسمية.

العدالة تأخذ مجراها والقضاء ينصف الجميع في عُمان والتاريخ يشهد، فكفوا أقلامكم عن أعراض الناس واتقوا الله فيما تقولون واحترموا حرمة الميت، ستحاسبون عن كل كلمة رميتم بها هذه النفس البريئة بقصد أو دون قصد، فخافوا الله في هذه المسكينه. #العداله_لعايشه_القطيطي — منى العدوية (@0alshabab0) December 18, 2019

سواء شرف أو سحر كلها تنصب في نفس الوعاء "جريمة" و كلها تحتاج تدخل أمني سريع عشان يتحاسب المجرم و بدون أي تخفيف وحجة بالية تطلعه براءة مثل"مريض نفسي" .

#العداله_لعايشه_القطيطي — شَـيماء صـالح.com (@shaima_996) December 18, 2019

ولم تشير أي مواقع عمانية إخبارية لهذه الجريمة حتى اللحظة، كما لم تصدر أية بيانات رسمية عن السلطات بشأن هذا الأمر ما يجعله مجرد أخبار متداولة على تويتر (لا يتسن لنا التأكد من صحتها من مصدر مستقل).