“شاهد” السيسي بعد أن عرى مصر وكشف كتفها: أعطوني 20 تريليون دولار وأنا أخلي بلدي عروسة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه سيجعل مصر “عروسة” لو حصل على 20 تريليون دولار مرة واحدة فقط، ردا على دولة تهاجم بلاده دائما، بحسب تعبيره.

وكان السيسي يتحدث لوسائل إعلام أجنبية، على هامش منتدى شباب العالم، حيث قال: “تقدر انت الإنفاق على ظروف مصر؟ لما تيجي تتناول مسائل لظروف اقتصادية صعبة في بلد فيها 100 مليون، طيب انت بتنتقد عشان الإصلاح؟ أنا مستعد أسمع، ولا بتنتقد عشان تخرب؟ مفتكرش حد يقبل أو يسمع”.

السيسي: في دول بتهاجمنا دخلها 20 تريليون دولار في السنة..أدوني زيهم وأنا أخلي مصر دي عروسة#WorldYouthForum #منتدى_شباب_العالم#eXtranews pic.twitter.com/mZ4KntIURJ — eXtra news (@Extranewstv) December 17, 2019

وتابع: “الرسالة هنا مش ليهم، الرسالة للشعب المصري، ورسالة للإعلاميين في مصر دي معركة انتم تقودوها، إذا كنتم مؤمنين بأمن مصر واستقرارها بغض النظر عن ردود فعل الآخرين أو تناولهم، بقول 100 مليون عشان يكون في إنفاق مناسب لهم وده بقولو لكل الي بسمعني، انت بتتكلم على الأقل بتريليون دولار وأنا بقول الأرقام دي عشان تقولوا طب هما كام؟ تريليون دولار يعني 17 تريليون جنيه احنا موازنتنا 1.7/ 1.6 نصهم أو أقل شوية خدمة دين وسلف”.

وأضاف السيسي: “عايزين تحاسبونا وتحاسبوا مصر على إنها تبقى زيكم؟ انت عارف من غير ما أجيب اسم الدولة، عارف لو مصر دخلها في سنة زي أي دولة بتهاجمنا عارف يبقى دخلنا كام؟ 20 تريليون دولار في السنة، فاهم؟ 20 تريليون دولار في السنة عارفين، ادهوملي مرة واحدة وأنا أخلي مصر دي عروسة، يخسارة على الأمة اللي بتدمر نفسها بلادها بإديها، يخسارة، دي مش سياسة ده خراب ده مش إعلام ده دمار دي مش مهنية خالص ده تآمر”.