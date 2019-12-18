“من لا يملك التاريخ يسرد لك التاريخ”.. “التائهون في الأرض” يروجون شائعة ارتداد أهل عُمان عن الإسلام بعد وفاة النبي

أخرس الاعلامي العماني الشهير عادل الكاسبي، “التائهون في الأرض” بعد ترويجهم أن أهل عمان وأبناء الجلندى قد “ارتدوا” عن الاسلام بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

واستغرب الاعلامي العماني الشهير خلال برنامجه المسائي الذي يقدمه على التلفزيون العماني، حسب ما رصدت “وطن” من فيديو نشره الكاسبي على صفحته، ما روجت له قناة “ناشيونال جيوجرافيك الإمارتية” خلال فيلم وثائقي عن وفاة الرسول محمد.

وحسب ما إدعت القناة أن أبناء الجلندى وأهل عمان ارتدوا عن الاسلام عقب سماعهم نبأ وفاة الرسول محمد، وهو الامر الذي دفع الكاسبي للرد على هذيان القناة الإماراتية قائلاً :” سبحان الله الموازين تنقلب الان، من لا يملك التاريخ يسرد لك التاريخ”، في إشارة إلى الامارات التي كانت تتبع سلطنة عمان.

من لا يملك التاريخ يسرد لك التاريخ.

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ردا على قناة ناشيونال جيوجرافيك الإمارتية عندما ذكرت أن أبناء الجلندى وأهل عُمان إرتدوا عن الإسلام@NatGeoMagArab pic.twitter.com/wN1NuHStkX — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) December 17, 2019

ولم تكن هذه المرة الاولى التي تحاول فيها الامارات تشويه وتزوير تاريخ سلطنة عمان، حيث دأبت في الفترة الاخيرة إلى إثارة الجدل حول السلطنة وقياداتها وترويج الشائعات المغرضة.

وكان المسلسل التاريخي “المهلّب بن أبي صفرة”، الذي أنتجته أبو ظبي قد أشعل خلافاً بين الإماراتيين والعُمانيين؛ حيث أكد العمانيون أن أبوظبي تحاول السطو على تاريخهم بنسب هذه الشخصية إليها.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل، وهو يروي سيرة حياة الرجل الذي لعب دوراً بارزاً في التاريخ الإسلامي بوصفه أحد أركان الدولة الأموية، في حين يعود نسب السلطان قابوس، حاكم عُمان، إلى هذا القائد.

وتعتمد أبو ظبي على كتاب “المهلّب من دبا إلى مطلع الشمس”، من تأليف وتحقيق د.رياض نعسان آغا، وزير الثقافة السوري الأسبق، لتثبت إماراتية الرجل.