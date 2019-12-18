وجه هذه الرسالة إلى شعبه.. “شاهد” أمير قطر يرقص احتفالا بـ”المعالي كايدة” والقوات الجوية تستعرض مهاراتها في سماء الدوحة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا نقلها تلفزيون قطر الرسمي لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، خلال تأديته رقصة العرضة بالسيف، ضمن فعاليات اليوم الوطني للبلاد.

وتحتفل قطر، اليوم الأربعاء، بيومها الوطني، تحت شعار “المعالي الكايدة” الذي أطلقته اللجنة المنظمة لفعاليات هذا اليوم، حيث تشهد الدولة مسيرات وفعاليات في عدد من مناطقها.

وفي وقت سابق، غرد الشيخ تميم على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مهنئا القطريين بيومهم الوطني، وقال: “إلى إخواني وأخواتي في وطننا الغالي.. كل عام وأنتم وكل من يعيش في رحاب هذا البلد بألف خير بمناسبة اليوم الوطني”.

وأضاف: “كل عام وقطر أكثر منعة وقوة وازدهارا. أدام الله عليكم نعم الأمن والرخاء والاستقرار”.

إلى إخواني وأخواتي في وطننا الغالي .. كل عام وأنتم وكل من يعيش في رحاب هذا البلد بألف خير بمناسبة اليوم الوطني. كل عام وقطر أكثر منعة وقوة وازدهارا. أدام الله عليكم نعم الأمن والرخاء والاستقرار. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 18, 2019

ومن أبرز الاحتفالات التي تشهدها قطر في هذا اليوم، المسيرة الوطنية التي ستقام في كورنيش العاصمة الدوحة، وتشارك فيها القوات المسلحة وقوات الحرس الأميري وقوة الأمن الداخلي “لخويا” ووزارة الداخلية.

وشهدت سماء البلاد اليوم الأربعاء استعراضا جويا مهيبا لطائرات القوات الجوية القطرية.

وتحتفل قطر بيومها الوطني تحت شعار “المعالي كايده”، وهو مقتبس من أحد الأبيات الشعرية للمؤسس الراحل، الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني.

واليوم الوطني هو إحياء لذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، في 18 ديسمبر من عام 1878، والذي أرسى قواعد دولة قطر الحديثة.