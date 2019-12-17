بعد النجاح غير المتوقع لحملة المقاطعة.. وسم جديد انطلق من سلطنة عُمان ضد جرائم الإمارات يلقى تفاعلا واسعا
أطلق عُمانيون بموقع التواصل تويتر وسما مناهضا لسياسات حكام الإمارات تحت عنوان #جرائم_الامارات_في_تغريدة والذي لاقى تفاعلا واسعا، عقب التجاوب الكبير والغير متوقع من شعوب الخليج مع حملة مقاطعة منتجات الإمارات المغشوشة.
وأوضح ناشطون أن الوسم الجديد يأتي ردا على حساب يُدعى “فرسان الإمارات” التابع لجهاز أمن ابوظبي والذي أقدم على نشر تصميم يتحدث عن ما يسمونه بـ”الإمارات أرض التسامح والاعتدال” وأنها تحتضن 200 جنسية، مرفقةً بخريطة للإمارات، لكنها ضمّت محافظة مسندم العُمانية لحدودها.
وطالب مدشنو الوسم بالسلطنة المغردين بفضح جرائم الإمارات والتنديد بسياساتها الغير منضبطة عبر تغريداتهم، للضغط على عيال زايد وردعهم عن تكرار هذه الممارسات.
ولاقى الوسم تفاعلا كبيرا على مستوى الخليج العربي، ونشرت عبر التغريدات بالصور والوثائق العديد من فضائح الإمارات في اليمن وليبيا وغيرها من الخراب الذي أحدثه ابن زايد بمخططاته في المنطقة.
وعبّر مغرّدون عُمانيون عن استهجانهم لما تقوم به الإمارات، معتبرين أنهم وصلوا مرحلةً متقدمة في “التيه” الذي يعيشونه.
وكان حساب “أبومستهيل” العماني، الشهير بـ”تويتر” بعث برسالةً تحذير لحساب “فرسان الإماراتي”، مطالباً إيّاه بحذف الخريطة، وإلا فلينتظر رداً عمانياً موحداً وهو ما حدث بالفعل عبر هذا الوسم.
وهذه ليست المرّة الأولى التي تُقدم فيها الإمارات على محاولتها ضم مسندم لحدودها.
وكانت شركة “الفطيم” الإماراتية نشرت إعلاناً ترويجياً لمول عمان، يظهر فيه استيلاء أبوظبي على محافظة “مسندم” العمانية.
كما سبق أن وضعت الإمارات خريطة “مشوهة”، في متحف “لوفر- أبوظبي”، ضمت محافظة “مسندم” العمانية إلى حدودها.
وسبق أن قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك في سلطنة عمان، بضبط مجموعة من الدفاتر المدرسية تحتوي على غلاف مطبوع عليه خارطة السلطنة مع حذف محافظة مسندم، تبين أنه تم صنعها في الإمارات ودخلت السلطنة عن طريق الشحن البري.