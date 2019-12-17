بعد النجاح غير المتوقع لحملة المقاطعة.. وسم جديد انطلق من سلطنة عُمان ضد جرائم الإمارات يلقى تفاعلا واسعا

أطلق عُمانيون بموقع التواصل تويتر وسما مناهضا لسياسات حكام الإمارات تحت عنوان #جرائم_الامارات_في_تغريدة والذي لاقى تفاعلا واسعا، عقب التجاوب الكبير والغير متوقع من شعوب الخليج مع حملة مقاطعة منتجات الإمارات المغشوشة.

#جرائم_الامارات_في_تغريدة

1_تشتري منازل وممتلكات الفلسطينيين في القدس وتبيعها للصهاينه.

ً2_التجسس على غزة لصالح الصهاينة بواسطة الهلال الأحمر الإماراتي.

3_دعم الانقلاب في مصر.

4_كشف خلايا تجسس في تونس والمغرب.

5_دعم حفتر ليبيا بالمال والسلاح للإنقلاب على الحكومة الشرعية. — إبن السلطنة 🇴🇲 (@Omani44494626) December 17, 2019

وأوضح ناشطون أن الوسم الجديد يأتي ردا على حساب يُدعى “فرسان الإمارات” التابع لجهاز أمن ابوظبي والذي أقدم على نشر تصميم يتحدث عن ما يسمونه بـ”الإمارات أرض التسامح والاعتدال” وأنها تحتضن 200 جنسية، مرفقةً بخريطة للإمارات، لكنها ضمّت محافظة مسندم العُمانية لحدودها.

#جرايم_الامارات_في_تغريده

لأهل السباب والشتام

قام حساب (فرسان الإمارات) التابع لجهاز ابوظبي

الذي يتلقى أوامره من حكومته

بتشويه خريطة السلطنه للمرة ٢٠

خاطبه العمانيين ٣مرات بأن يعدل الخريطة

فأستهزأ بهم

فرد عليهم العمانييون بهالوسم

حشمت نفسك أهلا وسهلا

لم تحشم نفسك سيرد العمانيون pic.twitter.com/PnkaoiCqT6 — أبو مستهيل (@abu_musthil) December 17, 2019

وطالب مدشنو الوسم بالسلطنة المغردين بفضح جرائم الإمارات والتنديد بسياساتها الغير منضبطة عبر تغريداتهم، للضغط على عيال زايد وردعهم عن تكرار هذه الممارسات.

#جرايم_الامارات_في_تغريده

قولوا في مجلد في سلسلة في موسوعة.

رأيت أحد الإخوة وجد جرائمهم في كتاب ولكني وجدت €بعض ¥

جرائمهم في هاتين الروايتين.

والله يعين الكاتب ويفرج عليه.فقد سمعت من مصادر مؤكدة أنهم سجنوه وعذبوه. pic.twitter.com/28ZTZODvlr — سالم مبارك (@Salemmubarak201) December 17, 2019

#جرايم_الامارات_في_تغريده

البعض يغرد بالهاشتاق ويتحدث عن الفتن…

حاب اقولكم

هناك حسابات اماراتيه تسيىء لعمان وصاحب الجلالة السلطان قابوس



وايضا حساب فرسان خنوري يحاول تشويه الخريطة العمانية… pic.twitter.com/sfZN8eJm5J — الوليد المزروعي (@1alwa11) December 17, 2019

ولاقى الوسم تفاعلا كبيرا على مستوى الخليج العربي، ونشرت عبر التغريدات بالصور والوثائق العديد من فضائح الإمارات في اليمن وليبيا وغيرها من الخراب الذي أحدثه ابن زايد بمخططاته في المنطقة.

الحقيقة الكاملة لتهريب الأسلحة في اليمن

عرفتوا من هي الدولة؟ #جرائم_الامارات_في_تغريدة@abu_musthil pic.twitter.com/6lPzEcy9uP — علي كمال (@alikmal590) December 17, 2019

#جرائم_الامارات_في_تغريدة

مجرم حرب مطلوب للعدالة

قائد اماراتي ارتكب جرائم ضد الانسانية في الساحل الغربي

تعرفوا عليه وشاركوه على نطاق واسع

١٢ جريمة ارتكبها #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه6 pic.twitter.com/gmaTYOAzvA — rock in roll (@rockinr80888399) December 17, 2019

باي ذنب قتلت

امانه في اعناقهم الى يوم القيامة وسنظل تلاحقهم النكبات الواحدة تلو الأخرى #مقاطعة_المنتجات_الإمارتية7#جرائم_الامارات_في_تغريدة #جبل_علي #دبي https://t.co/1td3MYIUuy — قيد الارض (@falcooonOman11) December 17, 2019

وعبّر مغرّدون عُمانيون عن استهجانهم لما تقوم به الإمارات، معتبرين أنهم وصلوا مرحلةً متقدمة في “التيه” الذي يعيشونه.

وكان حساب “أبومستهيل” العماني، الشهير بـ”تويتر” بعث برسالةً تحذير لحساب “فرسان الإماراتي”، مطالباً إيّاه بحذف الخريطة، وإلا فلينتظر رداً عمانياً موحداً وهو ما حدث بالفعل عبر هذا الوسم.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تُقدم فيها الإمارات على محاولتها ضم مسندم لحدودها.

وكانت شركة “الفطيم” الإماراتية نشرت إعلاناً ترويجياً لمول عمان، يظهر فيه استيلاء أبوظبي على محافظة “مسندم” العمانية.

كما سبق أن وضعت الإمارات خريطة “مشوهة”، في متحف “لوفر- أبوظبي”، ضمت محافظة “مسندم” العمانية إلى حدودها.

وسبق أن قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك في سلطنة عمان، بضبط مجموعة من الدفاتر المدرسية تحتوي على غلاف مطبوع عليه خارطة السلطنة مع حذف محافظة مسندم، تبين أنه تم صنعها في الإمارات ودخلت السلطنة عن طريق الشحن البري.