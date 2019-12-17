لهذا السبب طالب العمانيون بمنح المغرّد “يوسف الزدجالي” جائزة السلطان قابوس

تصدر وسم حمل اسم المغرد والناشط العُماني “يوسف الزدجالي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة، حيث دعا العُمانيون لتكريمه وتقليده جائزة السلطان قابوس لمبادرته الشجاعة التي حققت نجاحا واسعا في الدفاع عن المسرحين من عملهم ومساعدتهم في العودة لأشغالهم مجددا.

وعبر وسم “#يوسف_يستحق_جائزة_السلطان_قابوس” دشنت مئات التغريدات المشيدة بجهود “الزدجالي” في مساعدة المسرحين من أعمالهم، كما دعا المغردون اللجنة المسؤولة عن جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي لترشيح “الزدجالي” لهذه الجائزة نظرا لجهوده الكبيرة ونشاطه الاجتماعي.

هذا الحر @springism414 لم تثنيه الصعوبات سخر وقته وجهده وماله في سبيل الدفاع عن الوطن ولكن بطريقته :

_ حارب بائعي الشهادات الوهميه وتحمل الدعاوى التي رفعت ضده حتى يطهر البلد منهم فكان لهم سيفا حاسما.

_ وقف مع المسرحين من القطاع الخاص وقد أعيد الكثير منهم لعمله. pic.twitter.com/m89pZJAy3K — حمد الغنبوصي (@ALSAMR888) December 17, 2019

#يوسف_يستحق_جايزه_السلطان_قابوس

يستحق التكريم والاشادة بالجهود التي قام بها ليكون قدوة نقتدي به.

الله يوفقه 👐 — سالم الصبحي🇴🇲 (@hello1261) December 17, 2019

وكان آخر ما أعلنه “الزدجالي” من إنجازات في هذه السياق بمجهوده الشخصي هو إعادة الموظفين المتبقين من شركة الخليج للبيتروكيماويات، والبالغين ٢٠ مسرحا، وبذلك يكون كل المسرحين البالغ عددهم ٦٨ عمانيا قد عادوا إلى أعمالهم.

أزف إليكم بشرى إعادة الموظفين المتبقين من شركة الخليج للبيتروكيماويات، والبالغين ٢٠ مسرحا، وبذلك يكون كل المسرحين البالغ عددهم ٦٨ عمانيا قد عادوا إلى أعمالهم،

شكرا لكل المخلصين الذين تفاعلوا مع قضية #أوقفوا_تسريح_العمانيين

وطابت أوقاتكم pic.twitter.com/EpBNPAF83W — يوسف الزدجالي (@springism414) December 17, 2019

وعلى مدى الشهور الماضية تفاعل العُمانيون بشكل كبير مع حملة يوسف الزدجالي ومبادرته الشخصية، التي قرر من خلالها نقل مشاكل المسرحين من العمل للفضاء الإلكتروني ومحاولة مساعدتهم بالضغط الشعبي على تويتر بعد تفشي هذه الظاهرة بشكل مخيف في السلطنة.

فرد تبنى ما عجز عنه معظم أعضاء مجلس الشورى ، فرد ينظر بنظرة إجتماعية مؤسسية ولا ينتظر الثناء من آحد ،

لهذا #يوسف_يستحق_جائزة_السلطان_قابوس@springism414 pic.twitter.com/1QOfHZtBdT — محمد الناصري (@alnassri0111) December 17, 2019

لم ينتظر مرسوما

او قرارا



او حتى كرسي

أو أصواتا ترفعه



بل بادر من قلبه ..بانسانيته التي دفعته أن ينتصر المواطنين

والمحاولة الدائمة لإيجاد حلول ومخارج



تحمل الكثير ..ودفع الكثير @springism414#يوسف_يستحق_جائزة_السلطان_قابوس — أُم سَالم (@sohaalwahaibi) December 17, 2019

وعلق أحد النشطاء ممتدحا “الزدجالي”: “يستاهل ان يحل محل وزير القوى العامله راح يخلص البلد من اصحاب الشهادات المزوره والوظائف اللتي يحتكرونها بالغش و يخلق فرص للمواطنين”، مشددا في الوقت ذاته على أن الوطن يحتاج اشخاص وطنيين حتى ترى نتائج ايجابيه للوطن.

يستاهل ان يحل محل وزير القوى العامله

راح يخلص البلد من اصحاب الشهادات المزوره والوظائف اللتي يحتكرونها بالغش و يخلق فرص للمواطنين

وايضا سيجد فرص اعمال افضل .

الوطن يحتاج اشخاص وطنيين حتى ترى نتائج ايجابيه للوطن #يوسف_يستحق_جائزة_السلطان_قابوس — Mohammed Tabook (@m_tabook112) December 17, 2019

وغرد اخر مؤكدا على استحقاق الناشط العماني للتكريم:”نعم يستحق يوسف الرجل الوطني الذي يدافع عن الشباب العماني الذين تكالبت عليهم الشركات لقطع أرزاقهم”.

#يوسف_يستحق_جائزة_السلطان_قابوس

نعم يستحق يوسف الرجل الوطني الذي يدافع عن الشباب العماني الذين تكالبت عليهم الشركات لقطع أرزاقهم@springism414 https://t.co/HASNFpy8F9 — ناصر العامري (@honeeey911) December 17, 2019

وقال ثالث مشيدا بمجهوده الكبير إن الرجل كرس وقته وجهده من أجل الوطن، لافتا إلى أن وقفاته مع الباحثين والمُسرحين أكثر من المسؤولين أصحاب الشأن.

نعم يستحقها

رجل كرس وقته وجهده من أجل الوطن

وقفاته مع الباحثين والمُسرحين أكثر من المسؤولين أصحاب الشأن ،

ولو يكون رئيس تنفيذي #للمركز_الوطني_للشتغيل خيراً لنا من أي شخص آخر .

شكراً يوسف وتستاهل التكريم 🙏🏻@springism414 #يوسف_يستحق_جايزه_السلطان_قابوس — ‏جامعـــــية ~♥™🕊🌸 (@hopefulgirl92) December 17, 2019



وأضاف:”ولو يكون رئيس تنفيذي #للمركز_الوطني_للشتغيل خيراً لنا من أي شخص آخر.”

ويعتبر الزدجالي “محارب” الشهادات الوهمية وكان له دور كبير في فضح العديد منها. كما ساعد “الزدجالي” الجهات المختصة الحكومية والخاصة في كشف التزوير الذي قام به بعض المنتسبين اليها من الموظفين.

وبداية الشهر الجاري ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان بموجة غضب واسعة عبر وسم “#أوقفوا_تسريح_العمانيين”، الذي اجتاح التريند العُماني بتويتر عقب إعلان وزارة القوى العاملة تسريح أكثر من 2200 مواطن عماني من 18 شركة معظمها يعمل في مجال البناء.

وظهرت الأزمة بقوة بعد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع صوتي لشاب عُماني يشكو فيه من تعرضه للتسريح بين يوم وليلة وتعويضه براتب شهر واحد فقط بعد عمله لـ8 سنوات في الشركة المُسرّح منها.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من المُسرحين العُمانيين أكدوا تعرضهم لأزمات مالية نتيجة التسريح قد تصل ببعضهم للقضاء ومن ثم السجن، كما أصبحت أزمات التسريح والبحث عن عمل قضايا يتحدث بها المواطنون يوميًا دون وجود حلول حكومية ناجعة.

