كاتب سعودي يبدي شماتته بمرض السلطان قابوس وهذا ما قاله عن “أيامه الأخيرة” وفجر موجة غضب واسعة

أثار الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي، عبدالعزيز الخميس، موجة غضب واسعة، في تغريدة أطلقها أبدى فيها شماتة بمرض السلطان قابوس بن سعيد، الذي عاد مؤخراً إلى سلطنة عمان بعد رحلة علاجية في بلجيكا.

وكتب الخميس تغريدة فجرت غضباً واسعاً حسب ما رصدت “وطن”، قائلاً 🙁 زعيم عربي رجعوه من مستشفى أوروبي لديرته عشان يقضي أيامه الأخيرة… الله ينتعه بالسلامة).

يتردد: زعيم عربي رجعوه من مستشفى أوروبي لديرته عشان يقضي أيامه الأخيرة… الله ينتعه بالسلامة. — عبد العزيز الخميس (@alkhames) December 16, 2019

وفتح الخميس المعروف عنه تطاوله الدائم على سلطنة عمان، النار على نفسه بعد هذه التغريدة التي تصدى لها المعلقين العمانيين ولقنوه درساً قاسياً في الاخلاق.

مولانا أبقاه الله بخير وصحة وسط شعبه الأوفياء المحبين لجلالته

ولا عزاء للحاقدين والمنافقين والمرتزقة ممن يبثون سمومهم وحقارتهم علينا..

عُمان بأكملها من أقصاها إلى أقصاها تدعوا له بالصحة وطول العمر، والجبناء والمرضى مُتعجبين من كل هذا الحب الذي يكنه شعب لقائده، ويفسروه على هواهم. — عبير المقبالية 🇴🇲 (@omaniakahl) December 17, 2019

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يا عبدالعزيز، كل إنسان معرض للمرض، فهناك المريض بالسرطان وهناك مريض بالزهايمر واخر مريض بمرض الشعور بالنقص، وهناك من امثالك مصابين بمرض الدودة الشرجية شافاك الله — Saif Alnofli (@saifalnofli9) December 17, 2019

حفظ الله جلالة السلطان ومتعه بالصحة والعافية والعمر المديد ..

قائد أحب شعبه وعمل من أجلهم فأحبوه ..

سلطان جنب بلاده وشعبه متاهات دول أخرى فأجمع العالم على حكمته وسياسته العظيمة.

لا يهمنا ما يقوله الآخرون فكل عمان مطمئنة لصحة قائدها وباني نهضتها. — عبير المقبالية 🇴🇲 (@omaniakahl) December 17, 2019

عيب عليك تروج لمثل هذه الشائعات.. حتى الملك سلمان قيل عنه نفس الكلام . — Go Blue (@Ameriky) December 16, 2019

وهل انته تضمن نفسك ما تموت قبله الأعمار بيد الله . ربنا يشفيه ويشفي كل مريض — Wwwali (@Wwwali37475765) December 17, 2019

وتزامناً مع هذيان الكاتب السعودي عبدالعزيز الخميس المقرب من الديوان الملكي، روجت حسابات إماراتية ضمن كتائب الذباب التي يديرها حمد المزروعي، عودة السلطان قابوس لعمان بعد سفره لبلجيكا كانت بسبب عدم جدوى العلاج لحالته المرضية ورغبة السلطان قضاء أيامه الأخيرة بعمان، حسب مزاعم الذباب.

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وهو الامر الذي نفته العديد من الحسابات العُمانية والصفحات الموثقة بتويتر السلطنة، مؤكدين أن هذه الشائعات تسعى من خلالها كتائب الذباب لصرف النظر عن حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية التي كبدت عيال زايد خسائر فادحة.