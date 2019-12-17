كاتب سعودي يبدي شماتته بمرض السلطان قابوس وهذا ما قاله عن “أيامه الأخيرة” وفجر موجة غضب واسعة
أثار الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي، عبدالعزيز الخميس، موجة غضب واسعة، في تغريدة أطلقها أبدى فيها شماتة بمرض السلطان قابوس بن سعيد، الذي عاد مؤخراً إلى سلطنة عمان بعد رحلة علاجية في بلجيكا.
وكتب الخميس تغريدة فجرت غضباً واسعاً حسب ما رصدت “وطن”، قائلاً 🙁 زعيم عربي رجعوه من مستشفى أوروبي لديرته عشان يقضي أيامه الأخيرة… الله ينتعه بالسلامة).
وفتح الخميس المعروف عنه تطاوله الدائم على سلطنة عمان، النار على نفسه بعد هذه التغريدة التي تصدى لها المعلقين العمانيين ولقنوه درساً قاسياً في الاخلاق.
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وتزامناً مع هذيان الكاتب السعودي عبدالعزيز الخميس المقرب من الديوان الملكي، روجت حسابات إماراتية ضمن كتائب الذباب التي يديرها حمد المزروعي، عودة السلطان قابوس لعمان بعد سفره لبلجيكا كانت بسبب عدم جدوى العلاج لحالته المرضية ورغبة السلطان قضاء أيامه الأخيرة بعمان، حسب مزاعم الذباب.
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وهو الامر الذي نفته العديد من الحسابات العُمانية والصفحات الموثقة بتويتر السلطنة، مؤكدين أن هذه الشائعات تسعى من خلالها كتائب الذباب لصرف النظر عن حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية التي كبدت عيال زايد خسائر فادحة.