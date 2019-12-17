شيخ من الأسرة الحاكمة بالكويت يحتجز وافداً سوري الجنسية في شقه .. وهذا ما فعله به!

كشفت صحيفة كويتية عن قيام أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت باحتجاز وافد سوري الجنسية في شقة بمنطقة “صباح السالم”، والإعتداء عليه؛ لخلافٍ مالي بينهما.

واحتجز الوافد السوري لمدة 12 عاما، وتعرّض للتعذيب من أحد أبناء الأسرة الحاكمة بمساعدة عدد من المرافقين، ووجه له السباب وضربه بالعصي والأحذية، واستولوا على هاتفه الشخصي.

وقالت صحيفة “الراي” الكويتية،إأن الوافد السوري توجَّه إلى المخفر وقدم شكوى ضد الشيخ متهمًا إياه بضربه وشتمه وحجز حريته، إذ تمَّ تسجيل قضية بعد أن أدلى السوري ببيانات الشيخ وحده دون مرافقيه.

وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، وباشر رجال المباحث الجنائية بجمع المعلومات لضبط المتهم والاستماع إلى أقواله؛ ما تبيَّن أن هناك بضع قضايا أخرى مسجلة بحقه.