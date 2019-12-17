شاهد| أحلام لا تتوقف عن فعل هذا الأمر أثناء الاستحمام!

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام الكثير من تفاصيل حياتها في لقاء أجري معها على هامش برنامج المواهب The Voice.



وذكرت الفنانة أنها لا تتوقف عن الغناء أثناء الاستحمام.



وقالت أيضاً إنها تنام لمدة 8 ساعات عادة و10 ساعات في حال كانت تشعر بالارهاق. و



وقالت إنها “بيتوتية” وتحب البقاء في المنزلمع الإشارة إلى أن بعض أصدقائها يعاتبونها لأنها لا تجيب على اتصالاتهم الهاتفية وأنها تتفاعل لبعض الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي فقط.



وكشفت أنها لا تخاف التقدم في العمر وأنها تعيش كل عمرها.