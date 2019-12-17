ضربة موجة لـ”عيال زايد”.. سلطنة عمان والسعودية تتخليان عن خدمات الامارات وتتخذان هذا القرار المصيري

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترويج والاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان، يحيى بن سعيد الجابري، عن أن المنفذ البري المباشر الذي يربط بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والبالغ طوله 680 كيلومترًا، متوقع افتتاحه قريبًا.

وأشار الجابري خلال ملتقى الاستثمار السعودي ـ العماني الذي نظمه مجلس الغرف السعودية، إلى أن هذا المنفذ سيساهم في توسيع وتسريع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين حيث يختصر المسافة بينهما بأكثر من 800 كيلومتر، كما أن هذا المنفذ سيفتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورًا بالطرق البريّة في السلطنة ووصولا إلى موانئها التي ستسهّل تصدير البضائع السعوديّة للعالم.

وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، إن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تزخران بالفرص الاستثمارية الواعدة والتي توفر أرضية خصبة لإقامة شراكات استثمارية متنوعة بين قطاعي الأعمال السعودي والعماني.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين قارب الـ9 مليارات ريال حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019، حيث بلغ إجمالي الصادرات العمانية إلى المملكة نحو 5.9 مليار ريال وبلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى عمان نحو 3.4 مليارات ريال بما يعادل 10.4 % من إجمالي صادرات المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

ويبلغ طول الطريق الرابط بين السعودية وعمان في جزئه المقام على الأراضي السعودية نحو 566 كلم وينطلق من منفذ البطحاء حتى حقل شيبة ثم إلى أم الزمول على الحدود السعودية العمانية عبر منطقة الربع الخالي.

ويعتبر هذا الطريق الوحيد الذي يربط السعودية بسلطنة عمان مباشرة دون المرور بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال مروره بالربع الخالي.

وتوقع أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى السعودية، افتتاح المنفذ البري المباشر بين سلطنة عمان والمملكة بنهاية هذا العام أو مطلع العام القادم.

وعلق المغرد القطري الشهير بوغانم على هذه الانباء في تغريدة رصدتها “وطن”، قائلاً إن افتتاح الطريق الرابط بين سلطنة عمان والسعودية سيكون ضربة قوية لاقتصاد الامارات، حيث حدودها سابقا تجعلها كوسيط نسبة عالية، ولكن بعد فتح الحدود بين الدولتين ستضيع النسبة الاقتصادية عنها بالاضافه الى كسب الوقت والجهد واختصار المسافة بين ابناء الدولتين وتسهيل حركة السير خاصة في المناسبات.

قرب فتح الحدود العمانيه السعوديه

ستكون ضربه قويه لاقتصاد الامارات🇦🇪➡️

حيث حدودها سابقا" تجعلها كوسيط نسبه%

ولكن بعد فتح الحدود بين الدولتين

ستضيع النسبه الاقتصاديه عنها

بالاضافه الى كسب الوقت والجهد

واختصار المسافه بين ابناء الدولتين

وتسهيل حركة السير خاصة في المناسبات — بوغانم (@hassanalishaq37) December 17, 2019

ومن جانبه عدد مغرد اخر الاثار المترتبة عن فتح هذا الطريق على دولة الامارات..

١- انخفاض نسبة الجمارك

٢- انخفاض استخدام خدمات الطريق من فنادق وصيانه سيارات واستهلاك بنزين وصيانة سيارات وغيره الكثير

٣- يهدد النقل البري في دولة الامارات على المدى البعيد وخصوصا صادرات دول اسيا الي دول الخليج او العكس