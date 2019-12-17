بعد الضجة الواسعة وتحرك النيابة.. هذا مصير الشاب السعودي الذي ظهر في أوضاع مثيرة مع فتاة “العباءة”

أكدت وسائل إعلام سعودية أن قوات الأمن بمنطقة الحدود الشمالیة في الممكلة، ألقت القبض على الشاب السعودي الذي ظهر في أوضاع مثيرة مع فتاة في فيديو أحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل واشتهر بين النشطاء بعنوان فيديو “العباءة”.

وكشفت صحيفة “الرياض“ المحلية أنه تم تحويل الشاب للنيابة لاستكمال التحقيق بعد القبض عليه، مشيرة إلى انه اعتاد نشر مقاطع تمثیلیة من أجل لفت انتباه متابعیه، وكان شارك من قبل في برامج تلفزيونیة كومیدية.

وكان أمیر منطقة الحدود الشمالیة وجه الجھات المختصة بالقبض على أحد الأشخاص في محافظة طريف، بعد ظھوره في مقطع فیديو تضمن محتواه مساسًا بالقیم الدينیة، فیما وجھت النیابة العامة بالقبض على الشاب والفتاة التي ظھرت معه في المقطع.

وكانت صرَّحت صاحبة الفيديو يوم أمس وهي تُدعى ”آلاء“ معلقة على ظهورها في الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا، بأنها تعرّضت للخداع من قبل شخص اتفق معها على تصوير إعلان، مشيرة إلى أنها تفاجأت بأن المضمون كان مخالفًا للمتفق عليه.

وشنَّ مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على المتواجدين في الفيديو مطالبين الجهات الخاصة بمحاسبتهما وإحالتهما للتحقيق، حيث وصف قانونيون المخالفات في الفيديو بأنها متعددة منها التحرش والخلوة غير الشرعية ومخالفة الذوق العام، إضافة إلى تعمد التصوير والنشر، وهذا ما يعرُّضهما للسجن على ذمة التحقيق.

وتصدّر هاشتاغ ”حاسبوا المسيء للعباية“ الترند الأول في السعودية وفيه ظهر المغردون غاضبين مما حدث، وما قاله الرجل بمطالبته بخلع العباية بحجّة أن الزمن زمن الترفيه، حيث وصف المغردون المقطع بأنه يهدف إلى ربط نزع الحشمة بالترفيه.