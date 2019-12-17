جينيفر جراوت
جينيفر جراوت
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رتلت آية الكرسي بصوت أبهر المشاهدين.. “شاهد” المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب

كتب وطن
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للمطربة الأمريكية ، وهي ترتدي بعد انتشار مقطع فيديو قصير لها وهي تتلو آية الكرسي بصوت أبهر المشاهدين.

وظهرت جينيفر جراوت، في الصور بحجاب بسيط، وعصري، واحتفظت بجمالها المعتاد عليه، لتفاجئ النشطاء، لاسيما وأن خبر إعلان إسلامها لم يتم تداوله إلا مع انتشار الفيديو الأخير.

وأعلنت جينيفر جراوت، إسلامها قبل سنوات قليلة، ثم تزوجت من المغربي سعيد الزاتي، ورزقت منه ابنتهما “قمر”، وابتعدت عن الأنظار لفترة على الرغم من تحقيقها شهرة واسعة في الوطن العربي.

وكانت جينيفر جراوت، قد انطلقت في عالم النجومية قبل 6 سنوات، ومن الوطن العربي؛ على الرغم من كونها أمريكية الجنسية، وذلك بعد مشاركتها في الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب الشهير “آراب جوت تالنت” وأطربت الجميع بصوتها الملائكي.

جينيفر جراوت، تؤدي الأغاني العربية بطلاقة، على الرغم من عدم إجادتها اللغة نفسها، وأبهرت الكثير بصوتها، لاسيما الفنانة نجوى كرم عضو لجنة تحكيم “آراب جوت تالنت”.
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