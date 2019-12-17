السيسي يخرج عن صمته لإرضاء ابن زايد.. هذا هو موقفه من مفاوضات الصلح بين قطر والسعودية!

خرج رئيس النظام المصري، عبدالفتاح السيسي، أخيراً عن صمته ليتحدث عن المصالحة الخليجية التي تجري حالياً بين السعودية وقطر لوحدهما، على ما يبدو في محاولة لاسترضاء ولي عهد أبوظبي الذي تجاهلته المفاوضات الجارية بين الجابين وهو ما أثار غضبه.

وقال السيسي إن مطالب مصر والإمارات والسعودية والبحرين، من قطر لم تتحقق للمصالحة معها. حسب قوله.

وخلال رده على أسئلة من الصحفيين على هامش منتدى “شباب العالم” بشرم الشيخ مساء أمس، قال السيسي إن موقف مصر من المصالحة مع قطر ثابت وهو تلبية الشروط الـ 13 التي وضعتها الدول الأربعة المقاطعة للدولة الخليجية من أجل عودة العلاقات.

وأضاف أن هناك جهودا “صادقة” تبذل ونتمنى أن تنجح.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو/حزيران 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وتنفي قطر هذا الاتهام وتقول إن هذه الإجراءات، من جانب دول المقاطعة، تهدف إلى النيل من سيادتها.

وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قال إن قطر مستعدة لأي حورا لا يمس بالسيادة والشأن الداخلي وشدد في الوقت نفسه على أن الدوحة لم تدعم قط “الإخوان المسلمين” ولم تربطها علاقة مباشرة بهم كحزب سياسي.

وأضاف الوزير القطري في حوار مع قناة “CNN”: “لكن، طالما أنهم جزء من حكومات منتخبة، فعلينا أن نتعامل مع هذه الحكومات ومع العاملين فيها”.

وقال وزير الخارجية القطري: “قبل كل شيء نحن دولة وليس حزبا سياسيا، فيجب أن نسأل الشعوب في مصر وتونس مثلا لماذا قامت بانتخابهم ولم تختر جهة أخرى؟

“نحن نؤمن أن في قطر من غير الممكن أن نملي على الشعوب ما تختاره إذا أردنا حقا مساعدة الدولة والشعب”. حسب ما قال الوزير القطري.

وبخصوص الاتهامات التي وجهتها دول خليجية إلى الدوحة بدعم الإرهاب، قال الوزير: “بالنسبة لتمويل الإرهاب، فقد أكد حلفاؤنا والمجتمع الدولي ألا أساس للرواية مطلقا”.

وأوضح أنه “لن يخرج أحد بمكاسب من هذا الوضع، الجميع خاسر في هذه الأزمة، وما نريد رؤيته هو حل أو تسوية تحفظ كرامة كافة الدول، والاعتراف بأن جميع الدول رابحة من هذه الوحدة الاستراتيجية، والتطلع إلى حماية هذا الكيان، كيان مجلس التعاون الخليجي من أي اضطراب كما حدث خلال العامين الماضيين”.