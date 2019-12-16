هل قرر محمد بن زايد التخلّص من “عتّال حقائبه” واتهام تركيا بالأمر عبر هذا السيناريو؟؟

كشف حساب قطريّ واسع المتابعة بـ”تويتر” عن ما قال إنه نقاش إماراتي لبحث طريقة “لإنهاء” موضوع الفلسطيني والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

ووفقاً لتغريدةٍ نشرها حساب “الأدعم” الشهير بـ”تويتر” والمتخصص في نشر تسريبات سياسية وأمنية فإنّ اجتماعاً عُقد لنقاش الامر جمعَ ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ونجله “خالد”، وشقيقه طحنون بن زايد، إلى جانب مشاركة مجموعة من ضباط جهاز امن الدولة الإماراتي.

وذكر أنه تم نقاش كيفية إنهاء موضوع “دحلان” بعد انكشاف أمره دولياً. وفق الحساب

وقال في التغريدة إنّ بعضهم أشار بإخفائه، وآخرون اقترحوا قتله والتخلص منه واتهام تركيا بهذا الأمر؛ لأنه مطلوب لدى تركيا.

#في اجتماع بين #مبز و #طحنون و #خالد_محمد زايد و مجموعة من ضباط جهاز امن الدولة #الاماراتي..

تم النقاش حول كيفية موضوع #محمد_دحلان بعد انكشاف امره دوليا .. بعضهم اشار ب اخفاءه واخرين كان قتلة والتخلص منه واتهام #تركيا بهذا #الامر .. لانه مطلوب تركيا#ابوظبي#مبز — ✳️ الأدعم | افداك تميم (@sul535_Q) December 16, 2019

وأدرجت تركيا رسميا محمد دحلان على النشرة الحمراء للمطلوبين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية التركية الجمعة الماضية أنها ستمنح جائزة بقيمة عشرة ملايين ليرة تركية (1.7 مليون دولار) لمن يبلغ عنه.

وأوضح البيان أن دحلان أدرج ضمن القائمة الحمراء بتهمة المساهمة في محاولة الانقلاب الأخيرة بالبلاد التي جرت في 15 يوليو/تموز 2016 بالمشاركة مع فتح الله غولن، ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري، والإفصاح عن معلومات والتجسس الدولي.

وكان الأمن التركي اعتقل في أبريل/نيسان الماضي فلسطينيين اثنين على صلة بدحلان بتهمة التجسس لصالح الإمارات التي يقيم فيها دحلان.

وقبل عام، تحدثت صحيفة “يني شفق” التركية عن دور فاعل للقيادي المفصول من حركة فتح في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وأشارت الصحيفة آنذاك -نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع- أن فريقا مكونا من أربعة أشخاص على صلة بدحلان وصل تركيا قادما من لبنان قبل يوم واحد من جريمة القتل، ودخل القنصلية السعودية في يوم تصفية الصحفي السعودي، وقام بمحاولة طمس الأدلة المتعلقة بالجريمة التي نفذها فريق أمني سعودي.