وضع يده بيده عقيلته وهرب من القاعة.. “شاهد” هكذا جرى طرد فؤاد السنيورة من حفل للجامعة الأمريكية

تعرض فؤاد السنيورة، رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق، إلى موقف لا يحسد عليه، أمس الأحد، خلال حضوره حفل موسيقي في الجامعة الأمريكية ببيروت بمناسبة عيد الميلاد.

واحتج المواطنون على حضور فؤاد السنيورة إلى الحفل حيث طالبوا بخروجه، وذلك من خلال ترديد شعارات وهتافات مختلفة أبرزها “برا برا برا سنيورة اطلع برا” و”ثورة ثورة ثورة”.

##حسين_مرتضى

لحظة طرد فؤاد #السنيورة من الجامعة الاميركية في بيروت خلال حضوره احدى الندوات pic.twitter.com/9o9ktXKM3s — الاعلامي حسين مرتضى (@HoseinMortada) December 15, 2019

كما وصف بعض المحتجين السنيورة وزير المال السابق بـ”حرامي حرامي والسنيورة حرامي”.

واستمر المعترضون على حضور السنيورة، الذي يُحاول تصوير نفسه في الخندق نفسه مع «المعترضين» على السلطة الحالية، بالهتاف: «برا برا برا، سنيورة طلاع برا»… إلى أن حققوا أخيراً هدفهم، من خلال انسحاب السنيورة خارج القاعة.

وبعد عدة دقائق من الهتاف المستمر انسحب السنيورة مع عقيلته من الاحتفال.