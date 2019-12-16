مجتهد يكشف تفاصيل استرضاء ابن سلمان الحوثيين للقبول بوقف الحرب.. فما قصة القائد الذي أثار جنونه

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، عن “هدية” يحاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تقديمها إلى جماعة أنصار الله “الحوثيين” بعد أن فشل في إقناعهم بوقف “الحرب” وإصرارهم على شروط مهينة له.

وقال مجتهد في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن ابن سلمان يسعى لتقديم هدية للحوثيين من أجل تليين موقفهم، وذلك بالضغط على مقاتلي تعز التابعين للمخلافي- مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجية السابق، عبدالملك المخلافي- لتسليم مواقعهم لقوات تابعة للإمارات مقدمة لتسليمها للحوثي، ليكون الشمال كله بيد الحوثيين والجنوب بيد الانتقالي.

بعد فشل ابن سلمان في إقناع الحوثيين بوقف الحرب وإصرارهم على شروط مهينة له، يحاول ابن سلمان تقديم هدية لهم لتليين موقفهم، وذلك بالضغط على مقاتلي تعز التابعين للمخلافي لتسليم مواقعهم لقوات تابعة للإمارات مقدمة لتسليمها للحوثي، ليكون الشمال كله بيد الحوثيين والجنوب بيد الانتقالي — مجتهد (@mujtahidd) December 16, 2019

وأضاف “مجتهد” وقد توعد ابن سلمان المخلافي بهجوم من جهة الجنوب إن لم يسلم تعز للجهة التي يحددها ابن سلمان، كما ضغط على قيادات الإصلاح لإقناعه بترك الجبهة، مشيراً إلى أن جبهة تعز لم تحصل أصلا على دعم لوجستي من التحالف منذ عامين بل دبرت لها المكائد من قبل فصائل تديرها الإمارات.

وقد توعد ابن سلمان المخلافي بهجوم من جهة الجنوب إن لم يسلم تعز للجهة التي يحددها ابن سلمان. كما ضغط على قيادات الإصلاح لإقناعه بترك الجبهة. هذا مع أن جبهة تعز لم تحصل أصلا على دعم لوجستي من التحالف منذ عامين بل دبرت لها المكائد من قبل فصائل تديرها الإمارات — مجتهد (@mujtahidd) December 16, 2019

وإضافة لرغبة ابن سلمان تسليم تعز للحوثيين فهو يحقد على المخلافي لأنه استدعى المقاتلين اليمنيين في جبهة نجران بعد أحداث عدن وقال “نحن أحوج لكم من قيادة تتلاعب بكم”- حسب ما نقل مجتهد- ولأنه كذلك من قيادات الإصلاح الميدانية التي رفضت التبعية للسعودية والإمارات وتمكن من الاستغناء عن دعمهم اللوجستي بجدارة.

وإضافة لرغبة ابن سلمان تسليم تعز للحوثيين فهو يحقد على المخلافي لأنه استدعى المقاتلين اليمنيين في جبهة نجران بعد أحداث عدن وقال نحن أحوج لكم من قيادة تتلاعب بكم، و لأنه من قيادات الإصلاح الميدانية التي رفضت التبعية للسعودية والإمارات وتمكن من الاستغناء عن دعمهم اللوجستي بجدارة — مجتهد (@mujtahidd) December 16, 2019

ويضيف مجتهد أن هناك سبب أخطر لحقد ابن سلمان عليه وهو أن المخلافي يتحرك بطريقة استراتيجية ويصعب خداعه، والدليل أنه تمكن من تثبيت قوته والتخلص من عملاء الإمارات واستقطاب قوى يمنية شمالية وجنوبية للوقوف ضد الحوثيين والتحالف في وقت واحد، إضافة لقدرته على استثمار الفرص في الدعم اللوجستي للحد الأقصى.

وهناك سبب أخطر لحقد ابن سلمان عليه وهو أن المخلافي يتحرك بطريقة استراتيجية ويصعب خداعه، والدليل أنه تمكن من تثبيت قوته والتخلص من عملاء الإمارات واستقطاب قوى يمنية شمالية وجنوبية للوقوف ضد الحوثيين والتحالف في وقت واحد، إضافة لقدرته على استثمار الفرص في الدعم اللوجستي للحد الأقصى — مجتهد (@mujtahidd) December 16, 2019

ويقول المغرد السعودي الشهير أن الأمر القبيح هنا أن ابن سلمان يعلم أن تسليم تعز للحوثيين لن ينتج عنه اتفاق شامل، وهو يسلمها لهم فقط من باب إسترضائهم وتخفيف شروطهم المهينة المتمثلة في اعتذار وتعويضات هائلة وسيطرتهم على كامل اليمن، لأنه يعلم أن الحوثيين يتلمظون على تعز كونها معقل تاريخي للشافعية فيبيعها لهم رخيصة.

الأمر القبيح هنا أن ابن سلمان يعلم أن تسليم تعز للحوثيين لن ينتج عنه اتفاق شامل، وهو يسلمها لهم فقط من باب إسترضائهم وتخفيف شروطهم المهينة المتمثلة في اعتذار وتعويضات هائلة وسيطرتهم على كامل اليمن، لأنه يعلم أن الحوثيين يتلمظون على تعز كونها معقل تاريخي للشافعية فيبيعها لهم رخيصة — مجتهد (@mujtahidd) December 16, 2019

وكان مغردون قد اتهموا الإمارات بتسليم السلاح للمجلس الانتقالي الجنوبي رغبة منها في نشر الفوضى.

وعبر المغردون عن اعتقادهم بأن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يستطيع القيام بأي خطوة ضد الحكومة اليمنية، من دون ضوء أخضر من الإمارات التي تدعمه.

وقال المغردون إن هذا الأمر يعرقل تنفيذ السلام في اليمن من خلال عرقلة اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة من جهة وبين المجلس الانتقالي من جهة أخرى.