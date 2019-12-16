“شاهد” فتوى جديدة لـ صالح المغامسي “المطبّل” الأكبر لـ ابن سلمان عن “الزاوج المؤقت” من حسناوات الغرب تثير ضجة

عاد الداعية السعودي المقرب من النظام صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة بالسعودية، لإثارة الجدل من جديد بفتاويه المثيرة ليحدث بلبلة بين النشطاء على مواقع التواصل.

“المغامسي” وفي مقابلة له على قناة MBC أطلق فتوى مثيرة عن الزواج وقال إنه يجوز للمرء أن يتزوج بنية الطلاق في حال السفر، وخاف على نفسه من ” الفتنة”، في حالة السفر لدراسة أو لعمل أو تجارة أو علاج.

ما هو حكم الزواج بنية الطلاق؟.. وما هي أوجه الاختلاف بين العلماء؟#mbc1#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/k2RkqzNNze — الأبواب المتفرقة (@alabwab) December 14, 2019

وأضاف من خلال من برنامج “الأبواب المتفرقة” أن المرء إذا خاف على نفسه من الفتنة من الحسناوات في الأسواق والمطاعم والفنادق أو كان مبتعثا فإنه يجوز له الزواج بنية الطلاق.

وعن طبيعة وأركان هذا العقد في الزواج يقول إن الرجل يقدم على ذلك وهو مستوفي لشروط وأركان عقد الزواج، لكنه يضمر في نيته الطلاق، وهذه النية ليست مكتوبة أو مشروطة في العقد.

وأوضح المغامسي أن هذه الصورة كانت جائزة في المملكة في زمن المفتي السابق عبد العزيز بن باز الذي كان يرى بجواز ذلك، في حين كان يرى الشيخ ابن عثيمين الحرمة.

وأشار إلى أن المفتي الحالي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ يرى الحرمة، كما كان يرى ابن عثيمين، وأن ذلك يعتبر تغريرا بالزوجة، وولي أمرها، كما أنه يعتبر نكاحا أشبه بالمتعة.

كما أوضح المغامسي أن جل القدماء من العلماء يرون الحل، بينما يرى معظم المعاصرين الحرمة مثل الشيخ ابن عثيمين والمفتي الحالي والشيخ محمد رشيد رضا.

كما تطرق صالح المغامسي، إلى أحكام بعض أنواع الزواج ومنها زواج المتعة لافتا إلى أنه كان مباحا قبل نسخه في السنة النبوية.